09 ноября 2025 в 17:02

Игрок «Локомотива» появился на матче РПЛ с огромным синяком под глазом

Игрок «Локомотива» Монтес вышел на матч против «Оренбурга» с синяком под глазом

Сесар Монтес Сесар Монтес Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес появился на матче 15-го тура РПЛ против «Оренбурга» с заметным синяком под левым глазом. Клуб не стал комментировать происхождение травмы футболиста.

Игра проходит на домашней арене железнодорожников — стадионе «РЖД Арена». Игра началась в 15:15 по московскому времени.

После 14 туров РПЛ «Локомотив» занимает пятую позицию в турнирной таблице с 27 набранными очками. Лидерство в чемпионате удерживает ЦСКА, который уже провел матч 15-го тура и увеличил свою результативность до 33 очков. В следующем туре «железнодорожники» 23 ноября примут на домашнем поле «Краснодар».

Сесар Монтес стал игроком московского клуба в летнее трансферное окно 2024 года. Он подписал соглашение, рассчитанное до 2029 года.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал большое количество иностранных футболистов в Российской премьер-лиге. Он заявил, что присутствие легионеров, которых он охарактеризовал как «гастарбайтеров», негативно влияет на развитие российского футбола.
