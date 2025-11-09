Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 16:54

Умер один из «отцов» соц-арта: фото культовых работ Эрика Булатова

Опубликованы фото лучших работ Эрика Булатова

Художник Эрик Булатов Художник Эрик Булатов Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Художник Эрик Булатов, один из основателей направления соц-арт и ключевая фигура современного российского искусства, умер в возрасте 92 лет. Его творчество оказало значительное влияние на развитие живописи второй половины XX века.

Похороны художника состоятся в Москве после церемонии прощания в Париже. Он неоднократно подчеркивал желание быть погребенным исключительно в России.

Булатов принадлежал к кругу художников-нонконформистов, сформировавших так называемое «другое искусство» в 1960–1980-х годах. Он создавал новое художественное направление, противопоставленное официальному советскому стилю. Булатов работал в жанре соц-арта — постмодернистском течении, переосмысливавшем образы и лозунги советской пропаганды. Характерным для него было сочетание плакатных текстов с реалистичными пейзажами и городскими сценами.

Известность художнику принесла картина «Слава КПСС», созданная в 1975 году. Позднее он развил идеи этого цикла в работах «Не прислоняться», «Революция — перестройка», «Свобода», «Наше время пришло». Его произведения выставлялись в ведущих музеях и галереях Европы, США и России, включая Третьяковскую галерею, Центр Помпиду и музей Людвига.

Из-за цензуры в СССР картины Булатова не выставлялись официально, но уже в конце 1980-х его персональные выставки проходили за рубежом. После 1990 года он жил в Париже и Нью-Йорке, однако продолжал участвовать в российских выставках. В 2008 году его работа «Слава КПСС» была продана на аукционе за $2,1 млн.

Булатов был членом Российской академии художеств, кавалером ордена Дружбы и ордена Искусств и литературы Франции. В 2015 году по заказу Ельцин-центра он создал картину «Свобода».

Имя Эрика Булатова прочно связано с идеей независимого искусства и поиском личного взгляда на реальность. Его работы остаются важной частью культурного наследия России и XX века.

«Слава КПСС», «Свобода» и другие знаковые работы — в галерее NEWS.ru.

Открытие персональной выставки художника Э.Булатова
Открытие персональной выставки художника Э.Булатова
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Картины Эрика Булатова слева направо: «Что? Где? Когда?», «Слава КПСС II», «Свобода есть свобода II»
Картины Эрика Булатова слева направо: «Что? Где? Когда?», «Слава КПСС II», «Свобода есть свобода II»
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Посетитель у картины «Картина и зрители» (2010 — 2013 г.) на выставке «Эрик Булатов. ЖИВУ — ВИЖУ», которая открылась в Центральном выставочном зале «Манеж»
Посетитель у картины «Картина и зрители» (2010 — 2013 г.) на выставке «Эрик Булатов. ЖИВУ — ВИЖУ», которая открылась в Центральном выставочном зале «Манеж»
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Картина «Автопортрет» на открытии выставки художника Эрика Булатова в фойе театра «Мастерская Петра Фоменко»
Картина «Автопортрет» на открытии выставки художника Эрика Булатова в фойе театра «Мастерская Петра Фоменко»
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Картина «Что? Где? Когда?» на открытии выставки художника Эрика Булатова в фойе театра «Мастерская Петра Фоменко»
Картина «Что? Где? Когда?» на открытии выставки художника Эрика Булатова в фойе театра «Мастерская Петра Фоменко»
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Художник Эрик Булатов перед торжественной церемонией награждения лауреатов юбилейной X Премии Кандинского в области российского актуального искусства
Художник Эрик Булатов перед торжественной церемонией награждения лауреатов юбилейной X Премии Кандинского в области российского актуального искусства
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Художник Эрик Булатов на открытии своей выставки в фойе театра «Мастерская Петра Фоменко»
Художник Эрик Булатов на открытии своей выставки в фойе театра «Мастерская Петра Фоменко»
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Эрик Булатов во время передачи картины «Картина и зрители» Третьяковской галерее
Эрик Булатов во время передачи картины «Картина и зрители» Третьяковской галерее
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Эрик Булатов в Ельцин Центре на открытии персональной выставки «Свобода есть. Графика 1955-2018»
Эрик Булатов в Ельцин Центре на открытии персональной выставки «Свобода есть. Графика 1955-2018»
Фото: Natache, URA.Ru/ТАСС
художники
Россия
смерти
культура
живопись
