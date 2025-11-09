Умер один из «отцов» соц-арта: фото культовых работ Эрика Булатова

Художник Эрик Булатов, один из основателей направления соц-арт и ключевая фигура современного российского искусства, умер в возрасте 92 лет. Его творчество оказало значительное влияние на развитие живописи второй половины XX века.

Похороны художника состоятся в Москве после церемонии прощания в Париже. Он неоднократно подчеркивал желание быть погребенным исключительно в России.

Булатов принадлежал к кругу художников-нонконформистов, сформировавших так называемое «другое искусство» в 1960–1980-х годах. Он создавал новое художественное направление, противопоставленное официальному советскому стилю. Булатов работал в жанре соц-арта — постмодернистском течении, переосмысливавшем образы и лозунги советской пропаганды. Характерным для него было сочетание плакатных текстов с реалистичными пейзажами и городскими сценами.

Известность художнику принесла картина «Слава КПСС», созданная в 1975 году. Позднее он развил идеи этого цикла в работах «Не прислоняться», «Революция — перестройка», «Свобода», «Наше время пришло». Его произведения выставлялись в ведущих музеях и галереях Европы, США и России, включая Третьяковскую галерею, Центр Помпиду и музей Людвига.

Из-за цензуры в СССР картины Булатова не выставлялись официально, но уже в конце 1980-х его персональные выставки проходили за рубежом. После 1990 года он жил в Париже и Нью-Йорке, однако продолжал участвовать в российских выставках. В 2008 году его работа «Слава КПСС» была продана на аукционе за $2,1 млн.

Булатов был членом Российской академии художеств, кавалером ордена Дружбы и ордена Искусств и литературы Франции. В 2015 году по заказу Ельцин-центра он создал картину «Свобода».

Имя Эрика Булатова прочно связано с идеей независимого искусства и поиском личного взгляда на реальность. Его работы остаются важной частью культурного наследия России и XX века.

