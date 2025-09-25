Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 15:25

Идеальные маринованные маслята: 7 проверенных рецептов заготовок на зиму

Как правильно мариновать маслята Как правильно мариновать маслята Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сочные маслята в ароматном маринаде — настоящая находка для гурманов и украшение любого застолья. Чтобы заготовки получились безупречными, важно знать тонкости подготовки грибов и секреты сбалансированного маринада. Мы отобрали семь лучших рецептов, которые гарантируют потрясающий результат.

Классика жанра с луком и пряностями

После очистки и отваривания берем килограмм маслят. В кастрюлю наливаем литр фильтрованной воды, добавляем 1,5 ст. л. каменной соли, 2 ст. л. сахарного песка, пару лавровых листиков, пять горошин черного перца и 3 бутона гвоздики. После закипания опускаем грибы и нарезанную кольцами крупную луковицу. Варим 10 минут, вливаем 80 мл столового уксуса, прогреваем еще 120 секунд и сразу расфасовываем по стерилизованным банкам.

Ароматные маслята с чесноком и укропными зонтиками

На килограмм подготовленных грибов берем четыре зубчика чеснока, нарезанных слайсами, и три укропных соцветия. В литре воды растворяем 1,5 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара, добавляем пять горошин душистого перца. Провариваем маринад 5 минут, закладываем маслята и готовим 10 минут. За две минуты до окончания добавляем чеснок с укропом и 50 мл уксуса.

Маслята: простой рецепт Маслята: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пикантные грибочки с перчиком чили и горчицей

Для любителей острого на килограмм грибов понадобится один стручок чили, 1 ч. л. горчичных зерен и 3 зубчика чеснока. В литре воды растворяем 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара, добавляем нарезанный кольцами перец и горчицу. Кипятим 7 минут, закладываем маслята и варим 10 минут. Добавляем давленый чеснок, вливаем 100 мл уксуса, через две минуты расфасовываем.

Нежные маслята с лимонной кислотой вместо уксуса

Килограмм обработанных маслят заливаем литром воды с 1,5 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, лаврушкой и перцем. Варим 15 минут, затем добавляем 1/3 ч. л. лимонной кислоты, размешиваем и прогреваем еще 2 минуты. Раскладываем по банкам и стерилизуем 20 минут.

Восточные нотки с гвоздикой и кориандром

На килограмм грибов готовим маринад: в литре воды растворяем 1 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара, добавляем 4 раздавленных бутона гвоздики, 1 ч. л. зерен кориандра и щепотку корицы. После закипания провариваем 5 минут, закладываем маслята и готовим 10 минут. Вливаем 50 мл уксуса, через 3 минуты разливаем по банкам.

Экспресс-метод без стерилизации

Отваренные маслята (килограмм) раскладываем по банкам, добавляя в каждую по два зубчика чеснока и зонтику укропа. В литре воды растворяем 2 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара, добавляем специи. Кипятим 5 минут, вливаем 80 мл уксуса и сразу заливаем кипящим маринадом. Мгновенно закатываем и укутываем.

Быстрый рецепт маслят на зиму Быстрый рецепт маслят на зиму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маслята овощным ассорти и обжаркой

Килограмм маслят дополняем 2 луковицами и морковью, нарезанными кольцами. Овощи пассеруем до золотистости. Готовим маринад из литра воды, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара со специями. После закипания опускаем грибы и овощи, варим 10 минут, вливаем 70 мл уксуса и через 2 минуты раскладываем по банкам.

Советы от профессионалов

  • Всегда удаляйте липкую кожицу со шляпок — именно она дает горечь.

  • Первый отвар после предварительной варки обязательно сливайте.

  • Для хранения используйте прохладное темное место с температурой не выше +15 °C.

  • Дайте заготовкам настояться минимум 3-4 недели для раскрытия вкуса.

  • Перед подачей заправьте маринованные маслята луком и растительным маслом.

Анастасия Фомина
