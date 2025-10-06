Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 17:26

Украинская налоговая нацелилась на местных «онлифанщиц»

Налоговая служба Украины сообщила о долгах у моделей OnlyFans на $9,3 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские создатели контента для платформы OnlyFans накопили значительную задолженность по налоговым платежам, сообщает местное издание «Экономическая правда». По данным государственной налоговой службы страны, общая сумма долга за период с 2020 по 2022 год достигла 384,7 млн гривен, что эквивалентно $9,3 млн (761,6 млн рублей).

Налоговые обязательства возникли у физических лиц — резидентов Украины, получавших доходы от компании Fenix International Ltd. Представители фискального ведомства отметили, что работа по взысканию недоимки ведется с начала октября 2024 года.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что производство порнографической продукции на Украине преследуется по закону. Согласно статье 301 Уголовного кодекса, за подобную деятельность предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

При этом налоговые органы продолжают требовать уплаты налогов с доходов, полученных фактически от запрещенной деятельности. Сама платформа OnlyFans также является плательщиком налога на добавленную стоимость на Украине за контент, приобретаемый местными пользователями.

Ранее американская интернет-звезда Лил Тей заявила о заработке $15 млн (более 1,2 млрд рублей) за две недели на платформе OnlyFans, однако ее утверждение вызвало скепсис у другой известной создательницы эротического контента Софи Рейн. Рейн, сама заработавшая миллионы на платформе, публично усомнилась в достоверности этих цифр.

Украина
налоги
модели
OnlyFans
