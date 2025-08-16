Названа стоимость сгоревшей на Волге яхты

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Яхта «Мечта», которая недавно сгорела на Волге в Саратовской области, оценивается примерно в $1 млн (примерно 80 млн рублей), сообщает Telegram-канал Baza. По предварительной версии, причиной пожара стали проблемы с электропроводкой.

Также отмечается, что на борту в момент инцидента находилось шесть человек. Один из них, владелец яхты, попытался самостоятельно потушить возгорание. Однако его действия не увенчались успехом, и судно полностью сгорело.

Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ подтвердило, что на Волге в Саратовской области зафиксирован пожар на судне. Инцидент произошел утром 16 августа в акватории Хвалынского района. Шестеро находившихся на борту людей благополучно эвакуировались, никто не пострадал.

До этого на Лазурном берегу во французском Сен-Тропе загорелась роскошная яхта Sea Lady II. По данным агентства AFP, для тушения привлекались пожарные расчеты с четырьмя спецмашинами. 41-метровая яхта под мальтийским флагом, построенная в 1986 году, предлагает пять комфортабельных кают с индивидуальными санузлами и рассчитана на прием 10 гостей при обслуживании восемью членами экипажа.

