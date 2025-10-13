ВВС Португалии спасли семью с детьми от косаток Косатки потопили яхту с семьей на борту у берегов Португалии

У берегов Португалии стая косаток протаранила и потопила яхту, на борту которой находилась семья из пяти человек, пострадавших эвакуировал военный вертолет, пишет Daily Star. Благодаря оперативной работе спасательных служб, все, включая троих детей, остались невредимы.

По данным португальских ВВС, инцидент произошел к северу от Лиссабона. Яхта Tifare, плывущая под французским флагом, подверглась нападению морских млекопитающих, они повредили корпус судна. На борту находились супружеская пара и их дети в возрасте 8, 10 и 12 лет. Родители успели подать сигнал SOS и перебраться в спасательный плот перед тем, как судно утонуло.

Первым семье помог экипаж рыболовецкого судна Silmar. Для дальнейшей эвакуации семьи с рыболовного судна были мобилизованы силы ВВС Португалии. Вертолет EH-101 Merlin успешно доставил всех пятерых на материк.

Ранее «киты-убийцы» стали виновниками затопления двух туристических яхт в том же районе. Первую яхту пустили ко дну у побережья пляжа Фонте-да-Телья, вторую — к северу от Кашкайша. Туристы успели снять произошедшее на телефон, до того как их приплыли спасать.