Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 17:08

ВВС Португалии спасли семью с детьми от косаток

Косатки потопили яхту с семьей на борту у берегов Португалии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У берегов Португалии стая косаток протаранила и потопила яхту, на борту которой находилась семья из пяти человек, пострадавших эвакуировал военный вертолет, пишет Daily Star. Благодаря оперативной работе спасательных служб, все, включая троих детей, остались невредимы.

По данным португальских ВВС, инцидент произошел к северу от Лиссабона. Яхта Tifare, плывущая под французским флагом, подверглась нападению морских млекопитающих, они повредили корпус судна. На борту находились супружеская пара и их дети в возрасте 8, 10 и 12 лет. Родители успели подать сигнал SOS и перебраться в спасательный плот перед тем, как судно утонуло.

Первым семье помог экипаж рыболовецкого судна Silmar. Для дальнейшей эвакуации семьи с рыболовного судна были мобилизованы силы ВВС Португалии. Вертолет EH-101 Merlin успешно доставил всех пятерых на материк.

Ранее «киты-убийцы» стали виновниками затопления двух туристических яхт в том же районе. Первую яхту пустили ко дну у побережья пляжа Фонте-да-Телья, вторую — к северу от Кашкайша. Туристы успели снять произошедшее на телефон, до того как их приплыли спасать.

косатки
вертолеты
яхты
Португалия
море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Россию вернули карту двухвековой давности, похищенную в годы ВОВ
Иосиф Пригожин рассказал о потере сознания на съемках
Экономист объяснила, почему ввели лимит на банковские карты
Живой вокал Веры Брежневой спровоцировал скандал в известной соцсети
Капитан «Урала» Бегич уехал из России
Еврокомиссия озвучила позицию по репарациям от Израиля за разрушения в Газе
Эксперт объяснила, кого коснется ограничение на количество банковских карт
Украина пошла на уступки Польше в одном вопросе
Аналитик предупредил Украину о возможной эвакуации городов
В Британии указали на раскол ЕС из-за «Северных потоков»
Арестованный генерал Кузнецов обратился к Путину: чего он добивается?
Гастроэнтеролог раскрыла, почему первая ложка еды всегда вкуснее
Общественные центры помощи открыли в шести регионах России
Садовод раскрыла, какие растения выдерживают первые заморозки
В Раде заявили о предсказуемости генералов ВСУ для России
«Есть договоренность»: депутат объяснил решение ЕС о репарациях от Израиля
В Госдуме предложили способ удешевить лекарства
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам
Раскрыто наследство актрисы Дайан Китон
Мужчина бросился спасать тонущую жену, но скончался сам
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.