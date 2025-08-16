В США узнали подробности беседы Трампа с Зеленским и европейскими лидерами Axios: беседа Трампа с Зеленским и европейскими лидерами была непростой

Беседа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО, состоявшаяся после саммита с Россией на Аляске, была «непростой», написал на своей странице в социальной сети X журналист американского портала Axios Барак Равид. Другие детали разговора источник не уточнил.

Источник, осведомленный о разговоре между Трампом, Зеленским и лидерами стран НАТО, сообщил мне, что «разговор был непростым», — говорится в сообщении.

Ранее в Белом доме объявили, что Трамп созвонился с Зеленским после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Разговор был продолжительным.

Сам же Трамп убежден, что конфликт на Украине будет лучше завершить с помощью долгосрочного мирного соглашения, а не просто перемирия. Он также рассказал, что планирует встретиться в Вашингтоне с Зеленским в понедельник, 18 августа.

При этом журналисты британской газеты The Times считают, что Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения, если тот откажется от достигнутых на Аляске договоренностей. Речь идет о запрете на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, а также об отставке украинского президента.