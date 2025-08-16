Власти Индии оценили итоги саммита Путина и Трампа МИД Индии высоко оценил достигнутый во время саммита на Аляске прогресс

Индийская сторона высоко оценивает прогресс, достигнутый на саммите президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, лидерство политиков в вопросе достижения мира заслуживает высокой оценки.

Индия приветствует встречу на высшем уровне на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Их лидерство в деле достижения мира заслуживает высокой оценки, — говорится в сообщении.

Дипломат выразил уверенность, что путь к урегулированию конфликта на Украине может лежать только через диалог. Он подчеркнул, что весь мир желает скорейшего прекращения боевых действий.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич выразил мнение, что для достижения мира украинские власти должны предпринять шаги, приемлемые для России. Он отметил, что ведущая роль Москвы в урегулировании конфликта уже не обсуждается, а воспринимается как данность.