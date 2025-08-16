Голливудский актер Арнольд Шварценеггер принадлежит к той элите США, что выступает резко против России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, артисту самом нужно следить за своим внешним видом, а не называть лидера США Дональда Трампа тряпкой.

Шварценеггер в прямом смысле выглядит как тряпка со своей обвисшей кожей. Это глобальное американское разочарование в том, что лидеры стран даже в конфликтной ситуации находят мужество встречаться друг с другом и пытаются решать вопрос напрямую, без посредничества всей этой шушеры. Шварценеггер, в силу своего артистического прошлого, принадлежит к плеяде тех, в том числе политиков, кто выступает резко против России, — добавил Милонов.

Ранее Шварценеггер в соцсетях раскритиковал поведение Трампа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Железный Арни» счел, что Трамп вел себя как мальчик-фанат, которому оставалось только попросить у Путина автограф.

