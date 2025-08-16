Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Госдуме дали совет назвавшему Трампа тряпкой Шварценеггеру

Депутат Милонов: Шварценеггер принадлежит элите США, настроенной против России

Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Фото: IMAGO/mpi34/Global Look Press

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер принадлежит к той элите США, что выступает резко против России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, артисту самом нужно следить за своим внешним видом, а не называть лидера США Дональда Трампа тряпкой.

Шварценеггер в прямом смысле выглядит как тряпка со своей обвисшей кожей. Это глобальное американское разочарование в том, что лидеры стран даже в конфликтной ситуации находят мужество встречаться друг с другом и пытаются решать вопрос напрямую, без посредничества всей этой шушеры. Шварценеггер, в силу своего артистического прошлого, принадлежит к плеяде тех, в том числе политиков, кто выступает резко против России, — добавил Милонов.

Ранее Шварценеггер в соцсетях раскритиковал поведение Трампа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Железный Арни» счел, что Трамп вел себя как мальчик-фанат, которому оставалось только попросить у Путина автограф.

Ранее газета The Daily Telegraph узнала, что Великобритания планирует направить первых военнослужащих на Украину уже в первую неделю после гипотетического прекращения огня. По данным источников, сотни инструкторов и инженеров готовы прибыть для усиления ВСУ.

