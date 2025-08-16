Удар по соцобъекту, гибель женщины в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 16 августа

Удар по соцобъекту, гибель женщины в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 16 августа

Ситуация в Белгородской области, особенно в приграничных районах, меняется почти каждый день, иногда — не в лучшую сторону, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Подробности — в материале NEWS.ru.

Гладков сообщил об изменении ситуации из-за обстрелов ВСУ

Ситуация в Белгородской области, особенно в приграничных районах, меняется почти каждый день, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что эти изменения не всегда идут в лучшую сторону. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Обстановка в регионе меняется практически каждый день, особенно в приграничных муниципальных образованиях, и зачастую не в лучшую сторону», — написал глава региона.

По словам Гладкова, в Белгороде участились атаки беспилотников. В связи с этим в городе усилили работу скорой помощи, добавив четыре медицинские бригады.

В Белгородской области ВСУ ударили по социальному объекту

В результате атак беспилотников ВСУ на Белгород повреждены производственный цех и социальный объект, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, из-за обломков БПЛА повреждения также получили фасад, кровля жилого дома и четыре автомобиля. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

«Один беспилотник ударил по территории предприятия <…>. Второй БПЛА атаковал социальный объект», — написал Гладков.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Два человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ

Белгород снова атаковали беспилотники ВСУ, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, обоих мужчин с ранениями доставили в больницу. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

«Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника. Бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу. <…> Второй мужчина получил множественные осколочные ранения вследствие детонации беспилотника во дворе МКД. Раненого в тяжелом состоянии доставляют в больницу», — написал Гладков.

Дрон ВСУ оставил курян без света

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал критически важный энергообъект в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. В результате удара по подстанции «Рыльск 110 кВ» произошло масштабное отключение электроэнергии. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Воздушный удар повредил силовой кабель на объекте. Это вызвало каскадное отключение электричества в нескольких муниципальных образованиях региона, запитанных от данной подстанции. Без света остались жители Рыльского, Глушковского и Кореневского районов Курской области.

«Аварийные бригады оперативно устранили все повреждения. Сейчас электроснабжение восстановлено в полном объеме. Благодарю наших энергетиков за работу», — написал Хинштейн.

Фото: Евгений Сухоруков/РИА Новости

В ДНР из-за удара ВСУ погибла мирная жительница

В результате обстрела Вооруженных сил Украины центра Донецка погибла мирная жительница, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, еще трое людей получили ранения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Снаряды противника нанесли значительные повреждения жилым домам и гражданской инфраструктуре. Прямое попадание вражеского снаряда пришлось на многоэтажный жилой дом на проспекте Киевском.

«В результате трагедии погибла женщина 1952 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили девушка 2007 г. р., женщина 1975 г. р. и мужчина 1987 г. р. Всем пострадавшим незамедлительно оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин.

Разрушения коснулись не только жилого сектора. Значительные повреждения получило еще одно жилое здание, а также учебное заведение. Пострадала и гражданская инфраструктура, включая кафе.

ВСУ пытались атаковать Ставропольский край

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов на промышленную зону Невинномысска была успешно отражена силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, жертв и разрушений удалось избежать. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Уважаемые земляки! Сегодня ночью противник вновь попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Невинномысска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы», — написал глава региона.

На месте падения дронов возникло возгорание сухой травы, с которым оперативно справились сотрудники МЧС. В настоящее время специалисты проводят осмотр территории и завершают работы по нейтрализации обломков беспилотников.

В Ставропольском крае продолжает действовать режим «беспилотной опасности», введенный в 01:31 по московскому времени. Власти призывают жителей сохранять бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных объектах.

Несколько БПЛА ВСУ сбито над Ростовской областью

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Ростовской областью. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, перехват воздушных целей осуществлялся с 22:55 до полуночи по московскому времени.

«С 22:55 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской области», — говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены радиолокационными станциями и нейтрализованы на подступах к стратегически важным объектам региона. В последние недели Ростовская область регулярно подвергается атакам украинских БПЛА, что вынуждает российские войска постоянно держать системы противовоздушной обороны в состоянии повышенной готовности.

