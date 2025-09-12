Великобритания расширила антироссийские санкции

Великобритания расширила перечень антироссийских санкций, включив в него 30 новых пунктов, говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина страны. Всего было внесено 70 новых уточнений.

Добавлены 70 новых уточнений и 30 новых позиций в рамках режима санкций против России, — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что под санкции попали такие предприятия, как «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» и «Анозит», занимающийся химической промышленностью. В расширенный перечень также вошли такие компании, как АО «Элеконд», занимающееся производством конденсаторов, АО «Опытное конструкторское бюро «Икар», специализирующееся на конструкторских разработках, и АО «Протон», производящий оптоэлектронную технику.

Ранее МИД Японии ввел санкции против 52 российских и 3 белорусских организаций, а также 10 граждан России из-за ситуации на Украине. В список попали детский лагерь «Артек», фонд Ахмата-Хаджи Кадырова, «Движение первых», «Урал», Арзамасский и Брянский машиностроительные заводы, Военно-промышленная компания, «Ремдизель», НПО «Базальт», «Прибор» и другие.