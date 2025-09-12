Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 11:58

«Символическая история»: американист о подписанном Меланией Трамп законе

Американист Дудаков: подпись Мелании Трамп в законах не имеет юридической силы

Мелания Трамп Мелания Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подпись первой леди США Мелании Трамп под законопроектом, запрещающим публикацию обнаженных фотографий без согласия человека, не имеет юридической силы, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, это был символический жест поддержки, в то время как реальную подпись под документом поставил глава Белого дома Дональд Трамп.

Мелания Трамп добавила свою подпись к законопроекту, который был принят в мае этого года Конгрессом США и потом отправился на подпись к президенту. Для Мелании это была важная личная история, потому что документ запрещает публиковать какие-то, например, обнаженные фотографии других людей без их согласия. Но ее подпись никакой юридической силы не имеет. Она просто таким образом подчеркнула, что поддерживает законопроект, а реальная юридическая сила есть только, конечно, у президента Соединенных Штатов, который эту самую подпись и поставил, — пояснил Дудаков.

Он уточнил, что подобные действия со стороны первых леди являются устоявшейся практикой в американской политике. Таким образом, по словам политолога, они публично выражают свою солидарность с инициативами, которые считают важными, не оказывая при этом влияния на законодательный процесс.

Ранее сообщалось, что Трамп часто поддерживает связь со своей супругой Меланией на протяжении дня, несмотря на ее редкие появления на публике. Она общается с мужем по телефону и через сообщения. В свою очередь Трамп прислушивается к мнению супруги и регулярно советуется с ней.

Дональд Трамп
Мелания Трамп
США
законопроекты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Томской области объяснили закупку коньяка и икры
Военэксперт объяснил, почему Польша и Латвия закрыли границу с Белоруссией
В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники
В России столкнулись с «яичной» проблемой
В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США
Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении»
Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию
Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»
Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов
Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах
День программиста: 256-й день года
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»
Названы условия, при которых можно уволиться без отработки
Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ
ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике
Apple представит новые продукты до конца 2025 года
Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане
Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.