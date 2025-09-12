«Символическая история»: американист о подписанном Меланией Трамп законе

Подпись первой леди США Мелании Трамп под законопроектом, запрещающим публикацию обнаженных фотографий без согласия человека, не имеет юридической силы, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, это был символический жест поддержки, в то время как реальную подпись под документом поставил глава Белого дома Дональд Трамп.

Мелания Трамп добавила свою подпись к законопроекту, который был принят в мае этого года Конгрессом США и потом отправился на подпись к президенту. Для Мелании это была важная личная история, потому что документ запрещает публиковать какие-то, например, обнаженные фотографии других людей без их согласия. Но ее подпись никакой юридической силы не имеет. Она просто таким образом подчеркнула, что поддерживает законопроект, а реальная юридическая сила есть только, конечно, у президента Соединенных Штатов, который эту самую подпись и поставил, — пояснил Дудаков.

Он уточнил, что подобные действия со стороны первых леди являются устоявшейся практикой в американской политике. Таким образом, по словам политолога, они публично выражают свою солидарность с инициативами, которые считают важными, не оказывая при этом влияния на законодательный процесс.

Ранее сообщалось, что Трамп часто поддерживает связь со своей супругой Меланией на протяжении дня, несмотря на ее редкие появления на публике. Она общается с мужем по телефону и через сообщения. В свою очередь Трамп прислушивается к мнению супруги и регулярно советуется с ней.