В США раскрыли детали общения Трампа с женой

Президент США Дональд Трамп часто поддерживает связь со своей супругой Меланией, несмотря на ее редкие появления на публике, сообщает телеканал CNN. По информации источников, она общается с мужем по телефону и через сообщения на протяжении дня. В свою очередь Трамп прислушивается к мнению супруги и регулярно советуется с ней.

За этот срок она появлялась на публике всего 19 дней по сравнению с 40 днями на этом этапе в прошлом году. <...> [Мелания] Трамп часто общается с мужем, обмениваясь сообщениями или созваниваясь в течение дня. Как и ее муж, первая леди внимательно следит за новостями, — говорится в публикации.

Ранее во время саммита на Аляске Трамп лично вручил президенту России Владимиру Путину письмо от своей супруги. В послании первая леди выразила обеспокоенность положением детей на Украине и в России, особо выделив тему якобы происходящих похищений несовершеннолетних.

До этого испанская газета El Periodico также фиксировала редкое участие Мелании в публичных мероприятиях. Так, после празднования Дня независимости 4 июля она не вышла в свет, решив провести время преимущественно в резиденции Мар-а-Лаго или в Нью-Йорке. Эксперты расценили поведение супруги и ее редкое появление на публике как невыполнение обязанностей первой леди.