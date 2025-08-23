Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 16:24

В США раскрыли детали общения Трампа с женой

CNN: Трамп и Мелания поддерживают регулярное непубличное общение

Дональд и Мелания Трамп Дональд и Мелания Трамп Фото: Samuel Corum/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп часто поддерживает связь со своей супругой Меланией, несмотря на ее редкие появления на публике, сообщает телеканал CNN. По информации источников, она общается с мужем по телефону и через сообщения на протяжении дня. В свою очередь Трамп прислушивается к мнению супруги и регулярно советуется с ней.

За этот срок она появлялась на публике всего 19 дней по сравнению с 40 днями на этом этапе в прошлом году. <...> [Мелания] Трамп часто общается с мужем, обмениваясь сообщениями или созваниваясь в течение дня. Как и ее муж, первая леди внимательно следит за новостями, — говорится в публикации.

Ранее во время саммита на Аляске Трамп лично вручил президенту России Владимиру Путину письмо от своей супруги. В послании первая леди выразила обеспокоенность положением детей на Украине и в России, особо выделив тему якобы происходящих похищений несовершеннолетних.

До этого испанская газета El Periodico также фиксировала редкое участие Мелании в публичных мероприятиях. Так, после празднования Дня независимости 4 июля она не вышла в свет, решив провести время преимущественно в резиденции Мар-а-Лаго или в Нью-Йорке. Эксперты расценили поведение супруги и ее редкое появление на публике как невыполнение обязанностей первой леди.

Дональд Трамп
Мелания Трамп
личная жизнь
общение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Король Нидерландов принял неожиданную отставку нескольких министров
В Европе высмеяли Зеленского за демократию «под кайфом»
Второй фронт Украины и залпы по своим: новости СВО к вечеру 23 августа
В Госдуме ответили на желание Стубба восстановить отношения с Россией
В Совфеде раскрыли, как Финляндии наладить отношения с Россией
Житель Липецка лишился всех сбережений при попытке купить картошку
В Германии раскрыли, как немцы относятся к Мерцу на самом деле
«Одинокие мамочки»: блогер раскрыл особенности курорта в Эстонии
Мотоциклист сделал заднее сальто между движущимися грузовиками
Названа главная причина, по которой Европа финансирует наемников на Украине
Водитель газовоза погиб при взрыве цистерны с углекислотой под Арзамасом
Известный российский полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры
В США указали на важный сигнал Трампа Украине
Польша не пустила на свою территорию бывшую российскую фигуристку
В США раскрыли детали общения Трампа с женой
Киев собрался эвакуировать свыше 200 тысяч человек
Вернется удушливая жара до +30? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать iPhone
Овечкин сделал откровенное признание о конкурсе «Интервидение-2025»
В Пулково задержали свыше полусотни рейсов
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.