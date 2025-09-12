Стало известно, кто чаще становится жертвой брачных аферистов

Брачные аферисты чаще всего пытаются нажиться на тех, кто переживает горе или находится в депрессии, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, мошенники стремятся свести с ума и «ослепить» своих жертв, используя при этом разные психологические приемы, а люди в сложный период жизни больше подвержены влиянию.

Как правило, жертвами мошенников становятся люди, не удовлетворенные семейной, профессиональной или сексуальной жизнью. Если у человека горе, они тоже пользуются этим. Альфонсы очень умело заполняют пустоту: у жертвы отключается критическое мышление. А затем используются разные психологические приемы, — объяснил Соловьев.

По его словам, часто злоумышленники пользуются ожиданиями своих жертв от брака: женщины, как правило, ищут «принца», а мужчины хотят, чтобы им «не выносили мозг». И эта картинка искусственно поддерживается до определенного момента, уточнил юрист. Он отметил, что для этого мошенники могут контролировать, что делает жертва, с кем общается и так далее.

Ранее Соловьев рассказал, что в мошеннические кол-центры на Украине берут самых усидчивых людей, а перед началом «работы» они проходят курсы, где учатся грамотно вести доверительную беседу. По его словам, такие мужчины освобождаются от службы в ВСУ. Всего, по словам юриста, в СНГ и Европе существует около 1500 кол-центров, сотрудники которых ежедневно «разводят» по телефону россиян. В каждом работает около 100 человек.