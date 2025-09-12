Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 12:02

Стало известно, кто чаще становится жертвой брачных аферистов

Юрист Соловьев: жертвами брачных мошенников часто становятся люди в депрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Брачные аферисты чаще всего пытаются нажиться на тех, кто переживает горе или находится в депрессии, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, мошенники стремятся свести с ума и «ослепить» своих жертв, используя при этом разные психологические приемы, а люди в сложный период жизни больше подвержены влиянию.

Как правило, жертвами мошенников становятся люди, не удовлетворенные семейной, профессиональной или сексуальной жизнью. Если у человека горе, они тоже пользуются этим. Альфонсы очень умело заполняют пустоту: у жертвы отключается критическое мышление. А затем используются разные психологические приемы, — объяснил Соловьев.

По его словам, часто злоумышленники пользуются ожиданиями своих жертв от брака: женщины, как правило, ищут «принца», а мужчины хотят, чтобы им «не выносили мозг». И эта картинка искусственно поддерживается до определенного момента, уточнил юрист. Он отметил, что для этого мошенники могут контролировать, что делает жертва, с кем общается и так далее.

Ранее Соловьев рассказал, что в мошеннические кол-центры на Украине берут самых усидчивых людей, а перед началом «работы» они проходят курсы, где учатся грамотно вести доверительную беседу. По его словам, такие мужчины освобождаются от службы в ВСУ. Всего, по словам юриста, в СНГ и Европе существует около 1500 кол-центров, сотрудники которых ежедневно «разводят» по телефону россиян. В каждом работает около 100 человек.

брак
мошенники
афера
любовь
юристы
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил, почему Польша и Латвия закрыли границу с Белоруссией
В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники
В России столкнулись с «яичной» проблемой
В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США
Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении»
Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию
Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»
Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов
Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах
День программиста: 256-й день года
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»
Названы условия, при которых можно уволиться без отработки
Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ
ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике
Apple представит новые продукты до конца 2025 года
Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане
Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу
Две школьницы поджарили зефир у Вечного огня и попали на видео
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.