12 сентября 2025 в 10:09

В Белгороде третий день подряд закрыты крупные торговые центры

Мэр Белгорода: в городе продлили приостановку работы крупных ТЦ из-за атак ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Белгороде продлили приостановку работы крупных торговых центров из-за атак ВСУ, заявил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Он также отметил, что школьники продолжают учиться в дистанционном режиме. Глава города призвал водителей не парковаться около административных зданий и других объектов, которые часто подвергаются ударам.

Крупные торговые центры, как и в предыдущие дни, не работают, — написал Демидов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали здание правительства Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противник задействовал беспилотные летательные аппараты. В результате атаки были повреждены фасад здания и остекление. Кроме того, загорелся частный дом, спасатели уже локализовали очаг возгорания.

До этого Гладков сообщал, что мужчина, пострадавший при атаке украинского беспилотника на автомобиль в селе Никитском Белгородской области 17 августа, скончался в больнице. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

