В Липецкой области разбился российский истребитель МО: МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области во время тренировочного полета

При заходе на посадку в Липецкой области потерпел аварию самолет МиГ-31, сообщила пресс-служба министерства обороны России. Истребитель упал в безлюдном месте, полет проводился без боекомплекта.

При заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае разбился легкомоторный самолет Ан-2 в Ермаковском районе, в 40 километрах от населенного пункта Танзыбей. В результате крушения погибли два человека. На месте работали спасатели. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть людей.

До этого стало известно, что два самолета авиакомпании Delta Airlines столкнулись в аэропорту Ла-Гуардиа в Нью-Йорке. Инцидент произошел на низкой скорости во время руления воздушных судов. В результате столкновения правое крыло одного лайнера задело носовую часть другого. Пострадал один человек.