09 октября 2025 в 09:46

Число пострадавших после обстрела ВСУ Белгородчины возросло до 12

Гладков сообщил о 12 пострадавших после удара ВСУ по поселку Маслова Пристань

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Ракетный удар ВСУ по поселку Маслова Пристань в Белгородской области привел к гибели трех человек и ранениям двенадцати, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Восемь пострадавших остаются в медучреждениях, трое из них в реанимации в тяжелом состоянии. По его словам, поврежденный дом эксперты признали подлежащим восстановлению, и в нем уже закрыли тепловой контур.

Три человека погибли. <...> 12 человек было ранено, восемь из них до сих пор находятся в больницах. Три в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Как всегда, на связи с федеральным центром. Если будет необходимость, будем направлять их в Москву, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что смертельные травмы получили три человека. В их числе — молодая учительница литературы и русского языка. 25-летняя Евгения, вышедшая в этом году замуж, скончалась на месте. Также было частично разрушено здание социального объекта.

Тем временем в Минобороны РФ сообщил, что в ночь на 9 октября системы ПВО перехватили около 20 украинских дронов над российской территорией. Согласно официальному заявлению, воздушная атака затронула семь субъектов РФ.

