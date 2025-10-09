Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 11:57

Путин рассказал, какой валютой пользуются Россия и Таджикистан в торговле

Путин: Россия и Таджикистан почти перешли на расчеты в нацвалюте

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия и Таджикистан почти полностью перешли на использование нацвалют в финансовых взаимоотношениях, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в 2024 году их доля в коммерческих сделках составила более 97%, передает пресс-служба Кремля.

Россия и Таджикистан практически полностью перешли в финансовых взаимоотношениях на использование национальных валют, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что отношения между Россией и Таджикистаном развиваются хорошими темпами и соответствуют уровню государственного визита. Он поблагодарил таджикского коллегу Эмомали Рахмона за внимательное отношение к русской культуре и русскому языку.

Путин добавил, что товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос более чем на 17%. Президент назвал такую динамику хорошей и призвал ее сохранить.

До этого стало известно, что Путин и Рахмон начали двусторонние переговоры. Беседа глав государств проходила в формате тет-а-тет во Дворце наций на улице Шириншо Шотемура в Душанбе. Это уже четвертая личная встреча президентов в текущем году.

Россия
Таджикистан
Владимир Путин
Эмомали Рахмон
нацвалюты
