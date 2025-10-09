В Байконуре росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал жене ножом

В городе Байконур росгвардейцы задержали 28-летнего местного жителя, который угрожал ножом супруге, сообщили NEWS.ru в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии. Агрессор скрылся в автомобиле, который спустя некоторое время нашли силовики.

Росгвардейцам поступило сообщение о происшествии, случившемся в квартире многоэтажного дома в г. Байконуре. Как выяснилось, в результате возникшего конфликта 28-летний местный житель взял нож и угрожал физической расправой своей жене, после чего скрылся на личном автомобиле, — сказано в сообщении.

Задержанного передали полиции. Сейчас его допрашивают.

Ранее житель Красноярска получил полгода условно за угрозы убийством в адрес соседки, которую он счел виновной в пропаже своего кота. В состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел к женщине и пообещал «перерезать глотку», если животное не вернется.

До этого стало известно, что житель Калининграда после развода с супругой начал угрожать ей физической расправой. Мужчина заявил, что расчленит ее тело и разложит по пакетам. 38-летний гражданин на протяжении нескольких месяцев систематически преследует свою бывшую жену и их общего девятилетнего сына. В свое время он напал на экс-супругу в присутствии ребенка и пытался ее задушить.