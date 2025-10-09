Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 11:52

В Байконуре росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал жене ножом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В городе Байконур росгвардейцы задержали 28-летнего местного жителя, который угрожал ножом супруге, сообщили NEWS.ru в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии. Агрессор скрылся в автомобиле, который спустя некоторое время нашли силовики.

Росгвардейцам поступило сообщение о происшествии, случившемся в квартире многоэтажного дома в г. Байконуре. Как выяснилось, в результате возникшего конфликта 28-летний местный житель взял нож и угрожал физической расправой своей жене, после чего скрылся на личном автомобиле, — сказано в сообщении.

Задержанного передали полиции. Сейчас его допрашивают.

Ранее житель Красноярска получил полгода условно за угрозы убийством в адрес соседки, которую он счел виновной в пропаже своего кота. В состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел к женщине и пообещал «перерезать глотку», если животное не вернется.

До этого стало известно, что житель Калининграда после развода с супругой начал угрожать ей физической расправой. Мужчина заявил, что расчленит ее тело и разложит по пакетам. 38-летний гражданин на протяжении нескольких месяцев систематически преследует свою бывшую жену и их общего девятилетнего сына. В свое время он напал на экс-супругу в присутствии ребенка и пытался ее задушить.

Байконур
угрозы
Росгвардия
криминал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гон лося в Хабаровском крае: особенности охоты и важные правила
Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому
Женщина проработала в детсаде 11 лет и была уволена после жалобы мигрантки
Путин обсудил с Рахмоном чувствительные темы с глазу на глаз
Объекты логистики ВСУ попали под удар российских войск
«Лазейка перекрыта»: новый закон положит конец рекламе онлайн-казино
Пушков объяснил отличия в отношении Запада и РФ к итогам Нюрнберга
«Куда вы идете?»: политолог о возможных ударах НАТО по российским самолетам
В секторе Газа наступил режим прекращения огня
Покинувшая Россию Шмыкова лишилась бизнеса в России
Стримерша транслировала свои роды за донаты на Twich
Страна Восточной Европы не выступила против запрета на поставки СПГ из РФ
«Амбассадор» кокошников в ГД оценила идею ввести аксессуар в школьную форму
Роспотребнадзор предупредил об опасной инфекции в Волгоградской области
Начальника полиции в российском городе отстранили после задержания зама
Путин раскрыл число живущих в России граждан Таджикистана
Раскрыты подробности массового отравления школьников в поезде
Путин: военная база России в Таджикистане имеет решающее значение
Пригожин ответил, как поддерживает себя в хорошей форме
Арестант из российского СИЗО неожиданно умер в психиатрической больнице
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.