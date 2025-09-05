Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 09:55

В Красноярске пьяный хозяин кота угрожал женщине убийством

Красноярец получил условный срок за угрозы соседке из-за пропавшего кота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Красноярска получил полгода условно за угрозы убийством в адрес соседки, которую он счел виновной в пропаже своего кота, сообщает прокуратура Красноярского края. В состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел к женщине и пообещал «перерезать глотку», если животное не вернется.

Подсудимый в суде вину не признал. Говорил, что просто готовил ужин и вообще никому не угрожал. А соседки оговаривают его, потому что дружат с потерпевшей, — говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Суд назначил ему ограничение в свободе на шесть месяцев. Его кот нашелся.

Ранее стало известно, что житель Калининграда после развода с супругой начал угрожать ей физической расправой. Мужчина заявил, что расчленит ее тело и разложит по пакетам. 38-летний гражданин на протяжении нескольких месяцев систематически преследует свою бывшую жену и их общего девятилетнего сына. В свое время он напал на экс-супругу в присутствии ребенка и пытался ее задушить.

До этого нетрезвый житель Владимирской области пригрозил школьнику раскладным ножом в парке из-за громкой беседы и стал фигурантом дела о хулиганстве. После этого инцидента знакомые увели мужчину, а несовершеннолетний позвонил в полицию и законному представителю.

угрозы
коты
Красноярск
суды
приговоры
