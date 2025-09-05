В Красноярске пьяный хозяин кота угрожал женщине убийством

Житель Красноярска получил полгода условно за угрозы убийством в адрес соседки, которую он счел виновной в пропаже своего кота, сообщает прокуратура Красноярского края. В состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел к женщине и пообещал «перерезать глотку», если животное не вернется.

Подсудимый в суде вину не признал. Говорил, что просто готовил ужин и вообще никому не угрожал. А соседки оговаривают его, потому что дружат с потерпевшей, — говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Суд назначил ему ограничение в свободе на шесть месяцев. Его кот нашелся.

