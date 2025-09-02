Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож

Нетрезвый житель Владимирской области пригрозил школьнику раскладным ножом в парке из-за громкой беседы и стал фигурантом дела о хулиганстве, передает пресс-служба регионального СК. После этого инцидента знакомые увели мужчину, а несовершеннолетний позвонил в полицию и законному представителю.

Как установлено следствием, 24 июля 2025 года вечером обвиняемый в компании знакомых находился в состоянии алкогольного опьянения в Ганшин-парке в городе Юрьев-Польском. Ему не понравилось, что находившиеся неподалеку подростки громко разговаривают, — сказано в сообщении.

