02 сентября 2025 в 17:53

Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож

Житель Владимирской области предстанет перед судом за угрозы школьнику ножом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нетрезвый житель Владимирской области пригрозил школьнику раскладным ножом в парке из-за громкой беседы и стал фигурантом дела о хулиганстве, передает пресс-служба регионального СК. После этого инцидента знакомые увели мужчину, а несовершеннолетний позвонил в полицию и законному представителю.

Как установлено следствием, 24 июля 2025 года вечером обвиняемый в компании знакомых находился в состоянии алкогольного опьянения в Ганшин-парке в городе Юрьев-Польском. Ему не понравилось, что находившиеся неподалеку подростки громко разговаривают, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области отец убил 29-летнего сына-геймера во время ссоры из-за игры «Мир танков». Суд счел это превышением самообороны. Мужчину приговорили к одному году и двум месяцам ограничения свободы — ему запрещено уезжать за пределы своего района и менять место жительства без разрешения.

Также стало известно, что в Калининградской области прокуратура начала проверку после публикаций в Сети информации о конфликте между подростками. Известно, что несовершеннолетние подрались на стадионе в городе Гусево. Пострадавшая получила ушибы и другие травмы в результате инцидента.

Владимирская область
школьники
суды
угрозы
парки
