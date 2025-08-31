День знаний — 2025
31 августа 2025 в 19:25

Подростки жестоко избили сверстницу на городском стадионе

В Гусеве прокуратура начала проверку после избиения девочки сверстниками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Гусеве Калининградской области прокуратура начала проверку после публикаций в интернете информации о конфликте между подростками, сообщили в региональном надзорном ведомстве. По данным правоохранителей, драка произошла на городском стадионе. Пострадавшая получила ушибы и другие травмы.

29 августа текущего года в Гусеве на городском стадионе в ходе конфликта между школьницами две несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет причинили телесные повреждения своей 13-летней знакомой, — сказано в сообщении.

Telegram-канал Amber Mash также писал об избиении школьницы. Удары наносились по лицу и голове, ее таскали за волосы и прижимали к земле. Прохожая заметила драку и попыталась вмешаться, но пострадавшую увели со стадиона к трубам и продолжили избивать.

Ранее в Волгограде мужчина напал на продавщицу цветочного магазина и похитил букет с игрушкой. По данным полиции, он несколько раз ударил женщину по голове, когда та попыталась остановить его. Злоумышленником оказался 42-летний ранее судимый житель Городищенского района. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

избиения
подростки
драки
дети
Калининградская область
