Подростки жестоко избили сверстницу на городском стадионе В Гусеве прокуратура начала проверку после избиения девочки сверстниками

В Гусеве Калининградской области прокуратура начала проверку после публикаций в интернете информации о конфликте между подростками, сообщили в региональном надзорном ведомстве. По данным правоохранителей, драка произошла на городском стадионе. Пострадавшая получила ушибы и другие травмы.

29 августа текущего года в Гусеве на городском стадионе в ходе конфликта между школьницами две несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет причинили телесные повреждения своей 13-летней знакомой, — сказано в сообщении.

Telegram-канал Amber Mash также писал об избиении школьницы. Удары наносились по лицу и голове, ее таскали за волосы и прижимали к земле. Прохожая заметила драку и попыталась вмешаться, но пострадавшую увели со стадиона к трубам и продолжили избивать.

