В Госдуме рассказали о перерасчете пенсий в ноябре Депутат Гаврилов: 80-летние россияне и инвалиды получат удвоенную выплату

В ноябре для россиян, достигших 80-летнего возраста и инвалидов I группы, предусмотрена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, переданным RT, после удвоения им будут доплачивать более 17 тысяч рублей.

Для граждан, достигших 80-летнего возраста, предусмотрена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии, размер которой с начала 2025 года составляет 8907,70 рубля. Таким образом, после удвоения сумма составит 17 815,40 рубля. Дополнительно к этой сумме начисляется надбавка за уход в размере 1314 рублей, проиндексированная в феврале 2025 года на 7,3%, — заявил он.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил перейти на ежеквартальную индексацию пенсий. Парламентарий также подчеркнул, что необходимо ввести дополнительную предновогоднюю выплату для пенсионеров — так называемую 13-ю пенсию.