ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков

Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска совместно с Metaratings.ru запускает проект «Голос трибун». Болельщиков призвали делиться самыми яркими историями, связанными с клубом. Победители получат именные джерси команды.

Ежемесячно самые интересные работы будут публиковаться на сайте издания, а их авторы получат подарки. В конце сезона определится победитель — автор лучшего рассказа, который получит главный приз.

