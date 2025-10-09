Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 13:37

ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска совместно с Metaratings.ru запускает проект «Голос трибун». Болельщиков призвали делиться самыми яркими историями, связанными с клубом. Победители получат именные джерси команды.

Ежемесячно самые интересные работы будут публиковаться на сайте издания, а их авторы получат подарки. В конце сезона определится победитель — автор лучшего рассказа, который получит главный приз.

Ранее бывший хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Никита Филатов заявил, что капитана «Вашингтона» Александра Овечкина ждет последний сезон в Национальной хоккейной лиге. По его словам, «это просто факт». Филатов отметил, что Овечкин этого даже не скрывает.

спорт
хоккей
Челябинск
болельщики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Google лишится активов в одной стране в пользу России
Мультифункциональное остекление: комфорт в любую погоду
Российские НПЗ нашли способ нарастить выпуск бензина
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Миллер назвал «Силу Сибири — 2» новым газовым хребтом России
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.