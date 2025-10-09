Россиянам рассказали, сколько нужно получать для пенсии в 50 тыс. рублей Экономист Ляшок: нужно получать 230 тыс. рублей для пенсии в 50 тыс. рублей

Страховую пенсию в 50 тыс. рублей смогут получать россияне, которые не менее 30 лет зарабатывали выше установленной базы по страховым взносам, сообщил ТАСС кандидат экономических наук Виктор Ляшок. По его словам, в 2025 году этот показатель составит около 230 тыс. рублей в месяц. Собеседник отметил, что достичь такого размера пенсий достаточно сложно, если человек не является военнослужащим.

Для этого необходимо, чтобы в течение не менее 30 лет заработная плата была не ниже предельной базы по страховым взносам. В 2025 году она составляет 2,759 млн рублей в год — это примерно 230 тысяч рублей в месяц. Причем эта величина ежегодно повышается, — рассказал собеседник.

Ляшок отметил, что в последние годы пенсии повышаются в соответствии с уровнем инфляции. Он добавил, что ускорить их рост можно было бы лишь за счет дополнительных средств из федерального бюджета, который сейчас формируется с дефицитом.

Ранее стало известно, что россияне в среднем считают достойным размером пенсии 49 800 рублей. Самые высокие ожидания у москвичей, а самые низкие — у жителей Ярославля и Астрахани. Молодежь до 35 лет рассчитывает на 48 300 рублей, тогда как россияне старше 45 лет назвали комфортной сумму 50 800 рублей. Опрос проводился с 8 сентября по 6 октября среди 1,6 тыс. участников.