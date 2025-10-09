Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов Россия и Таджикистан подписали соглашение о медосмотре мигрантов

Россия и Таджикистан заключили межправительственное соглашение о медицинском освидетельствовании трудовых мигрантов, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ТАСС. Документ предусматривает организацию специального пункта для обязательного медобследования граждан республики на территории медицинского учреждения в Душанбе перед их въездом в РФ для работы.

По итогам переговоров Михаил Мурашко и Джамолиддин Абдуллозода подписали российско-таджикистанское межправительственное соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана для въезда на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном подчеркнул значимость российской военной базы для стабильности в регионе. Лидер РФ констатировал постоянный диалог между государствами по данному направлению и подтвердил намерение развивать партнерство в оборонной сфере.

Кроме того, президенты России и Таджикистана подписали совместную декларацию о развитии стратегического партнерства после двусторонних переговоров. Данный документ устанавливает перспективные направления для дальнейшего углубления межгосударственного сотрудничества.