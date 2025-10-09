Российские НПЗ нашли способ нарастить выпуск бензина

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали активнее использовать в производстве толуол — ароматическое соединение, позволяющее увеличить выход высокооктанового топлива, сообщает «Коммерсант». Согласно обзору Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в октябре мощности по его производству будут загружены на максимум.

По информации экспертов, в результате переориентации ароматических углеводородов на производство бензина, их предложение на внутреннем рынке сократилось. По прогнозам ЦЦИ, в октябре производство стирола — ключевого сырья для производства пластиков, полистирола и другой продукции, сократится на 15–20%, что может создать дефицит на внутреннем рынке и вызвать рост цен.

В то же время переориентация толуола на производство бензина безопасна для рынка благодаря устойчивому профициту. Однако рынок бензола не имеет достаточного резерва, а спрос на него поддерживают, в частности, производители капролактама для капрона.

Ранее сообщалось, что биржевая стоимость бензина марки АИ-92 достигла рекорда и составила 74,202 тыс. рублей за тонну, стоимость АИ-95 — 79,781 тыс. рублей. Летнее дизельное топливо подорожало до 71,33 тыс. рублей (+0,53%), зимнее — до 77,407 тыс. рублей.