Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 14:02

Российские НПЗ нашли способ нарастить выпуск бензина

Российские НПЗ наращивают выпуск бензина за счет толуола

Вид на МНПЗ в Капотне Вид на МНПЗ в Капотне Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали активнее использовать в производстве толуол — ароматическое соединение, позволяющее увеличить выход высокооктанового топлива, сообщает «Коммерсант». Согласно обзору Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в октябре мощности по его производству будут загружены на максимум.

По информации экспертов, в результате переориентации ароматических углеводородов на производство бензина, их предложение на внутреннем рынке сократилось. По прогнозам ЦЦИ, в октябре производство стирола — ключевого сырья для производства пластиков, полистирола и другой продукции, сократится на 15–20%, что может создать дефицит на внутреннем рынке и вызвать рост цен.

В то же время переориентация толуола на производство бензина безопасна для рынка благодаря устойчивому профициту. Однако рынок бензола не имеет достаточного резерва, а спрос на него поддерживают, в частности, производители капролактама для капрона.

Ранее сообщалось, что биржевая стоимость бензина марки АИ-92 достигла рекорда и составила 74,202 тыс. рублей за тонну, стоимость АИ-95 — 79,781 тыс. рублей. Летнее дизельное топливо подорожало до 71,33 тыс. рублей (+0,53%), зимнее — до 77,407 тыс. рублей.

бензин
производства
НПЗ
топливо
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нобелевский комитет определил лауреата премии мира до соглашения по Газе
Раскрыт главный смысл попыток ВСУ ударить по российским НПЗ
Новые окна без ремонта: как обновить пространство одним решением
Набиуллина объяснила причины подорожания бензина в России
Футболист может остаться парализованным после толчка в спину
Появились кадры переговоров Путина и Алиева
Путин назвал долгом объявить истинные причины авиакатастрофы AZAL
Компания РОЛЬФ и «ЛУКОЙЛ» — более 10 лет сотрудничества
В Госдуме резко ответили Зеленскому на угрозу блэкаута в Курске и Белгороде
Путин пообещал правовую оценку по крушению самолета AZAL
Путин: интересы России и Азербайджана во многом совпадают
Свистящие ветра и холодрыга до -5? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Ушел из жизни певец Ефрем Амирамов
Стало известно, к чему приведет рост налога для самозанятых
Путин рассказал о выплатах компенсаций в связи с крушением самолета AZAL
Соседи просят запретить «горящий» дом в США
Стали известны подробности действий экипажа разбившегося AZAL
«Панин взвыл от голода, Галкин держится»: как выживают иноагенты за рубежом
Ученые раскрыли механизм истощения организма при раке поджелудочной
Экс-чиновник сгорел заживо в доме на колесах в свой день рождения
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
Интернет и СМИ

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.