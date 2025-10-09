Классические рецепты грузинской кухни: сборник блюд с фото

Грузинская кухня — это одна из древнейших и богатейших кулинарных традиций мира. Основу ее составляют мясо, птица, овощи, зелень, грецкие орехи и, конечно, знаменитые грузинские сыры — сулугуни и имеретинский. Характерной чертой является виртуозное использование специй и зелени, которые не перебивают, а лишь оттеняют вкус основных продуктов. Мы собрали для вас как всемирно известные хиты, так и менее знакомые, но оттого не менее вкусные блюда.

Секрет сочных хинкали

Наваристое харчо

Шкмерули из курицы

Секрет грузинских лепешек

Постная похлебка лобио

Творожные шарики по-грузински

Грузинское чахохбили за час

Диетическое пхали

Соус ткемали

Хачапури по-мегрельски

Кулинарная магия грузинских хинкали рождается из гармонии простых ингредиентов и виртуозной техники. Основой служит эластичное тесто, замешанное на ледяной воде, муке и щепотке соли. Оно обретает тонкость, сохраняя при этом необходимую прочность для удержания сочной начинки. Сердцевину же составляет традиционный фарш, где нежнейшая говядина встречается с ароматной свининой. Этот дуэт раскрывается благодаря щедрому добавлению репчатого лука, острого черного перца, соли и душистой зелени, создавая тот самый ни с чем не сравнимый вкус.

Процесс начинается с кропотливого замеса упругого теста, которое затем тонко раскатывается. На подготовленные лепешки выкладывается ароматная мясная начинка. Искусство проявляется в филигранном формировании изделия — края теста собираются в изящные складки и закручиваются сверху в характерный жгут. Опущенные в кипящую подсоленную воду, хинкали варятся до готовности, о которой возвещает их торжественное всплытие на поверхность.

Наваристое харчо

Классическое харчо начинается с нежного мяса, которое тушится до той степени мягкости, когда оно легко разделяется на волокна. Для насыщенности и легкой густоты в бульоне варится рис, создавая гармоничную основу супа. Особый шарм харчо приобретает благодаря измельченным грецким орехам, придающим блюду тонкий ореховый оттенок и бархатистость. Ничуть не менее важна и ароматная пряная композиция: сочетание свежей кинзы, укропа, чеснока и легкой остроты перца чили раскрывает весь характер этого супа. Подают харчо традиционно с тонким лавашом или ломтем душистого хлеба, завершая трапезу по-домашнему уютно.

Готовится харчо достаточно просто: сначала отваривается мясо, затем к нему добавляют рис и специи, а измельченные грецкие орехи вводят в уже готовый суп, чтобы сохранить их выразительный вкус.

Шкмерули из курицы

Основой для этого нежного блюда служит курица, которую следует обжарить на сливочном масле до привлекательной румяности. Параллельно готовится насыщенный соус из сливок и раздавленного чеснока, который нужно лишь слегка прогреть. Обжаренную курицу остается залить чесночно-сливочным соусом и протушить на небольшом огне до готовности.

Секрет грузинских лепешек

Кукурузные лепешки с сулугуни — это настоящее объятие тепла и уюта. В их основе — золотистая кукурузная мука, тертый сулугуни, дающий неповторимую тягучесть, и дуэт кефира со сливочным маслом для нежной текстуры. Сода поможет тесту чуть подняться, а щепотка соли сбалансирует вкус.

Все составляющие достаточно просто соединить в однородную массу — долго вымешивать не нужно, хватит нескольких движений ложкой. На сковороде, где уже плавится масло, рождаются аккуратные лепешки. Обжаривайте их до тех пор, пока с каждой стороны не проступит румянец, а аромат не наполнит кухню. Результат — хрустящие снаружи и нежные внутри лепешки, которые хороши сами по себе.

Постная похлебка лобио

Классическое лобио начинается с красной фасоли, которую заранее замачивают, а затем отваривают до нежной мягкости. Важной составляющей является ароматный обжаренный лук, к которому иногда добавляют сладкий или острый перец, а также немного томатной пасты или свежих помидоров. Однако главную роль здесь играет насыщенный соус из толченых грецких орехов с традиционными специями, среди которых обязательно присутствуют хмели-сунели и молотый кориандр. Неповторимую свежесть и характер блюду придают чеснок и кинза, создавая тот самый уникальный букет.

Творожные шарики по-грузински

Грузинские надуги — это удивительно простая и нежная сладость, которую можно легко создать на своей кухне. В основе классического рецепта лежит свежий мягкий творог, который соединяют с медом или сахаром, а также с душистой мятой, после чего формируют аккуратные шарики. Для придания более насыщенного вкуса в творожную массу часто добавляют молотые грецкие орехи или свежую лимонную цедру. Особый шарм десерту придает сироп, традиционно сваренный из сахара и воды, иногда с добавлением меда для глубины аромата. Готовые творожные шарики ненадолго погружают в горячий сироп — будь то фруктовый, медовый или даже на основе жидкого джема, — чтобы они пропитались и стали еще сочнее.

Грузинское чахохбили за час

Куриную тушку разрубите на порционные куски или возьмите готовые окорочка и бедра. Лук нарежьте крупно, не придавая значения форме. В глубокой посуде с толстым дном разогрейте растительное масло и обжарьте курицу до появления румяной корочки. Затем добавьте весь лук и продолжайте тушить, пока он не станет мягким и полупрозрачным.

Далее наступает черед овощей. Спелые томаты следует очистить от кожицы, нарезать крупными дольками и отправить к курице. Туда же отправляется нарезанный кольцами перец чили и пучок свежей кинзы. Приправьте блюдо солью, слегка присыпьте сушеной кинзой, добавьте щепотку уцхо-сунели и черного перца. Активно перемешивать не нужно — просто закройте крышкой и томите на самом медленном огне. Готовность определяется по нежной текстуре мяса и загустевшему ароматному соусу, на что потребуется около 40 минут.

Диетическое пхали

Корнеплоды свеклы, сдобренные маслом, запекаются в фольге до мягкости при температуре 200°C. Этот способ приготовления раскрывает насыщенный вкус и глубокий цвет овоща. После запекания свеклу следует охладить, освободить от кожицы и измельчить на крупной терке.

Грецкие орехи слегка прогреваются на сухой сковороде для усиления аромата, а затем дробятся до состояния воздушной крошки. К орехам добавляются давленый чеснок, молотый кориандр, немного острого перца и соль по вкусу. Постепенно вливая ледяную воду и активно растирая массу, вы добьетесь нежной кремовой текстуры, похожей на густые сливки. В завершение вводится виноградный уксус для пикантной нотки.

Ореховая паста аккуратно смешивается со свекольной стружкой. Для гармоничного сочетания вкусов блюду нужно настояться в прохладе не менее полутора часов. Перед подачей из ароматной массы формируются аккуратные шарики, которые украшаются рубиновыми зернами граната и легкой ореховой крошкой.

Соус ткемали

Классический соус ткемали готовится из спелых слив одноименного сорта, которые можно заменить на алычу. Плоды освобождают от косточек и отваривают до мягкости, после чего протирают через сито, чтобы получить нежное пюре без кожицы. Отдельно в блендере измельчают ароматные зубчики чеснока, свежую кинзу, укроп, мяту, острый стручковый перец и молотый кориандр, соединяя их с частью сливовой основы.

Фруктовое пюре смешивают с пряной массой и доводят до готовности на огне в течение нескольких минут при постоянном помешивании. Горячий соус разливают по предварительно стерилизованным банкам и сразу герметично укупоривают. Для создания вакуума заполненные банки переворачивают на крышки и медленно остужают, укрыв их теплым одеялом.

Хачапури по-мегрельски

Классические мегрельские хачапури начинаются с приготовления эластичного дрожжевого теста. Для этого пшеничную муку высшего сорта соединяют с подошедшими в теплой подслащенной воде дрожжами, добавляют соль и растительное масло. После тщательного вымешивания тесто отправляют в тепло для полноценного подъема.

Основу сырной начинки составляет тертый сулугуни в сочетании с имеретинским сыром. Готовое тесто раскатывают в виде овальных лепешек, на которые выкладывают обильное количество сырной смеси. Края теста плотно загибают, формируя узнаваемые лодочки.

Хачапури выпекают в хорошо разогретой духовке до румяности. Затем в центр каждой лодочки аккуратно вливают яйцо и отправляют изделие в духовку еще на несколько минут для завершения приготовления.

