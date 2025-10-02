Идеальный десерт за 15 минут: немецкие яблочные оладушки

Возьмите два крупных яблока твердых сортов, например «гала» или «гренни смит». Разрежьте их пополам, удалите сердцевину и нарежьте тончайшими продольными ломтиками, лучше всего с помощью овощечистки. Это ключевой момент: тонкие ломтики станут гибкими и послушными. Опустите ломтики на минуту в кипящую воду с добавлением столовой ложки лимонного сока — они станут пластичными и не потемнеют. Для кляра тщательно взбейте одно яйцо с 100 мл ледяной газированной воды. Аккуратно вмешайте 120 г муки, щепотку соли и столовую ложку сахара. Тесто должно быть жидким. Выложите 5–7 яблочных ломтиков в линию, слегка перекрывая друг друга, сверните их в рулет — у вас получится изящный цветок. Обмакните каждый в кляр, позволяя излишкам стечь. Обжаривайте в разогретом до 170 °C растительном масле по две-три минуты с каждой стороны до золотисто-янтарного цвета.

