Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 16:30

Творожные шарики по-грузински: тающий во рту десерт за 20 минут

Творожные шарики по-грузински: тающий во рту десерт за 20 минут Творожные шарики по-грузински: тающий во рту десерт за 20 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинские надуги — это легкие творожные шарики, которые традиционно подают в сладком сиропе или с медом. Это блюдо особенно популярно в горах Западной Грузии, где его часто готовят из свежего домашнего творога с добавлением мятной травы и других ароматных специй, например кардамона. Грузинские надуги сочетают нежность творога и сладость сиропа, а подают их как самостоятельный десерт или оригинальный завтрак.

Грузинские надуги — одна из самых простых грузинских сладостей, которую легко приготовить дома. Для классического варианта возьмите свежий творог (мягкий, не слишком сухой — 400 г), добавьте немного меда (2–3 ст. л.) или сахар по вкусу, мятной зелени и скатайте небольшие шарики. Можно добавить немного измельченных грецких орехов или цедры лимона для аромата. Затем приготовьте сироп — традиционно используют воду и сахар, иногда с добавлением меда для придания особого вкуса. Шарики опустите в горячий сироп (можно использовать заранее приготовленный фруктовый сироп, мед, жидкий джем или просто растопленный мед с водой) и дайте им немного настояться.

Грузинские надуги получаются нежными, чуть кисловатыми и приятно сладкими, а сироп делает их еще вкуснее и мягче. Такой десерт идеально подходит для домашнего чаепития или семейного застолья, особенно если хочется чего-то необычного. Шарики можно подать в красивых пиалах, украсить свежими ягодами или листьями мяты, а можно просто положить на ломтик хлеба.

Ранее мы делились с вами другими яствами из творога: попробуйте запеканку с тыквой!

Читайте также
Вкусный и нежный сметанник! Обалденный торт из трех ингредиентов! Ленивый рецепт
Общество
Вкусный и нежный сметанник! Обалденный торт из трех ингредиентов! Ленивый рецепт
Проще не бывает: готовим изысканный кокосовый торт без профессиональных навыков
Общество
Проще не бывает: готовим изысканный кокосовый торт без профессиональных навыков
Полюбите лобио! Постная похлебка с грузинским характером
Семья и жизнь
Полюбите лобио! Постная похлебка с грузинским характером
Грузинский шкмерули из курицы: рецепт, перед которым невозможно устоять
Семья и жизнь
Грузинский шкмерули из курицы: рецепт, перед которым невозможно устоять
Заворачиваю творог в морковный корж. Получается нежный рулет! Эту вкуснятину едят без ничего
Общество
Заворачиваю творог в морковный корж. Получается нежный рулет! Эту вкуснятину едят без ничего
десерты
национальная кухня
рецепты
кулинария
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.