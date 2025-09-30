Творожные шарики по-грузински: тающий во рту десерт за 20 минут

Грузинские надуги — это легкие творожные шарики, которые традиционно подают в сладком сиропе или с медом. Это блюдо особенно популярно в горах Западной Грузии, где его часто готовят из свежего домашнего творога с добавлением мятной травы и других ароматных специй, например кардамона. Грузинские надуги сочетают нежность творога и сладость сиропа, а подают их как самостоятельный десерт или оригинальный завтрак.

Грузинские надуги — одна из самых простых грузинских сладостей, которую легко приготовить дома. Для классического варианта возьмите свежий творог (мягкий, не слишком сухой — 400 г), добавьте немного меда (2–3 ст. л.) или сахар по вкусу, мятной зелени и скатайте небольшие шарики. Можно добавить немного измельченных грецких орехов или цедры лимона для аромата. Затем приготовьте сироп — традиционно используют воду и сахар, иногда с добавлением меда для придания особого вкуса. Шарики опустите в горячий сироп (можно использовать заранее приготовленный фруктовый сироп, мед, жидкий джем или просто растопленный мед с водой) и дайте им немного настояться.

Грузинские надуги получаются нежными, чуть кисловатыми и приятно сладкими, а сироп делает их еще вкуснее и мягче. Такой десерт идеально подходит для домашнего чаепития или семейного застолья, особенно если хочется чего-то необычного. Шарики можно подать в красивых пиалах, украсить свежими ягодами или листьями мяты, а можно просто положить на ломтик хлеба.

Ранее мы делились с вами другими яствами из творога: попробуйте запеканку с тыквой!