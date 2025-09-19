«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 16:30

Творожная запеканка с тыквой: секрет нежного и полезного завтрака

Творожная запеканка с тыквой: секрет нежного и полезного завтрака Творожная запеканка с тыквой: секрет нежного и полезного завтрака Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная запеканка с тыквой — это уютное и домашнее блюдо, которое подойдет и на завтрак, и на полдник. Оно получается нежным, слегка сладковатым и ароматным, с легкой цитрусовой ноткой, если добавить немного апельсиновой цедры. Такую выпечку полюбят и взрослые, и дети.

Готовить творожную запеканку с тыквой просто. Возьмите 500 г мягкого творога, 300 г очищенной тыквы, 3 куриных яйца, 3 столовые ложки любого сахара — коричневого или белого, 1 чайную ложку ванилина и щепоточку соли, 2 столовые ложки манной крупы или муки для загустения. Тыкву нарубите некрупными кусочками и отварите до приятной мягкости, затем измельчите в пюре с помощью толкушки или блендера.

В отдельной миске разомните творог, добавьте к нему яйца, любимый сахар, соль и ванилин, хорошо перемешайте. Соедините это с тыквенным пюре, введите манку и снова всё тщательно смешайте. Формочку для запекания щедро смажьте маслом или застелите ее пергаментом, выложите тесто и разровняйте поверхность. По желанию можно посыпать сверху изюмом, орехами или корицей.

Запекайте в заранее прогретой духовке при 180 градусах примерно 40–45 минут, пока верх запеканки не станет приятно-золотистым. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. После выпечки позвольте блюду слегка остыть — так оно лучше держит форму.

Такая творожная запеканка с тыквой станет любимым блюдом в вашем доме. Она не только вкусная, но и полезная — богата витаминами, легко усваивается и поднимает настроение в прохладные дни.

Ранее мы делились с вами рецептом запеканки из детства. Приятного аппетита!

Валентина Еремеева
В. Еремеева
