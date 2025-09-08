Манник «Три стакана» — замена шарлотке: проще любого пирога!

Этот рецепт приходит на помощь, когда хочется чего-то сладкого, но нет ни желания, ни времени стоять у плиты. Десерт выходит нежным, немного влажным внутри и с хрустящей сахарной корочкой сверху. Он не опадает после того, как вы достанете его из духовки, и не требует точных пропорций — все измеряется обычными стаканами.

Возьмите один стандартный стакан (объемом 250 мл) и отмерьте основные продукты:

манную крупу;

сахар;

сметану или кефир.

Всего необходимо ровно по одному стаканчику. Соедините все продукты, отложите смесь приблизительно на полчаса, чтобы крупа набухла. Разбейте в ту же емкость 2 куриных яйца, всыпьте 1/2 ч. л. соды (гасить не нужно) и щепотку ванилина. Перемешайте. Осталось перелить массу в предварительно смазанную маслом форму. Выпекать рекомендуем 30–40 минут (зависит от вашей духовки) при 180 °C.

Совет: для аромата добавьте в тесто цедру цитрусовых, а разнообразить вкус можно с помощью горсти изюма.

