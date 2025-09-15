Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 18:45

Десерт из детства: сочная творожная запеканка без манки

Творожная запеканка без манки в духовке Творожная запеканка без манки в духовке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соберите на столе следующие ингредиенты: творог 9% — 600 г, сметана 20% — 4 ст. л., сахарный песок — 150 г, ванильный сахар — 10 г, щепотка соли, 4 яйца, изюм — 50 г, пшеничная мука — 3 ст. л. с горкой, масло сливочное для формы.

Сначала подготовьте форму, смазав ее мягким маслом, и разогрейте духовой шкаф до 180 °C в режиме «верх — низ». Разделите яйца на белок и желток. В глубокой чаше соедините творожную массу, желтки, 75 г сахара и ванильный сахар. Тщательно обработайте погружным блендером до кремовой консистенции. Введите сметану и предварительно распаренный изюм, перемешайте лопаткой. Добавьте просеянную муку и снова вымешайте до исчезновения комочков.

Белки взбейте с солью, медленно подсыпая оставшийся сахар, до образования устойчивых пиков. Легкими движениями внесите воздушную белковую массу в творожное тесто.

Аккуратно выложите будущую запеканку в подготовленную емкость и разровняйте поверхность. Выпекайте около 50 минут до румяного верха.

  • Не пугайтесь, когда десерт немного осядет — это его особенность.

Полностью остудите в форме для стабилизации. Раскрывает свой вкус на следующий день, особенно со сметаной.

Ранее мы поделились классическим рецептом душистой шарлотки.

запеканки
запеканка
рецепты
творог
сладости
сладкое
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.