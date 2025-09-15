Десерт из детства: сочная творожная запеканка без манки

Соберите на столе следующие ингредиенты: творог 9% — 600 г, сметана 20% — 4 ст. л., сахарный песок — 150 г, ванильный сахар — 10 г, щепотка соли, 4 яйца, изюм — 50 г, пшеничная мука — 3 ст. л. с горкой, масло сливочное для формы.

Сначала подготовьте форму, смазав ее мягким маслом, и разогрейте духовой шкаф до 180 °C в режиме «верх — низ». Разделите яйца на белок и желток. В глубокой чаше соедините творожную массу, желтки, 75 г сахара и ванильный сахар. Тщательно обработайте погружным блендером до кремовой консистенции. Введите сметану и предварительно распаренный изюм, перемешайте лопаткой. Добавьте просеянную муку и снова вымешайте до исчезновения комочков.

Белки взбейте с солью, медленно подсыпая оставшийся сахар, до образования устойчивых пиков. Легкими движениями внесите воздушную белковую массу в творожное тесто.

Аккуратно выложите будущую запеканку в подготовленную емкость и разровняйте поверхность. Выпекайте около 50 минут до румяного верха.

Не пугайтесь, когда десерт немного осядет — это его особенность.

Полностью остудите в форме для стабилизации. Раскрывает свой вкус на следующий день, особенно со сметаной.

