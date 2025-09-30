Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 12:30

Полюбите лобио! Постная похлебка с грузинским характером

Полюбите лобио! Постная похлебка с грузинским характером Полюбите лобио! Постная похлебка с грузинским характером Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинское лобио — это знаменитая густая похлебка из красной фасоли, которая давно стала визитной карточкой грузинской кухни. Она поражает простотой ингредиентов, ярким вкусом и насыщенным ароматом специй и зелени. Грузинское лобио можно подавать как горячее блюдо на обед, как закуску или даже как основное блюдо для ужина — оно всегда согреет и подарит ощущение домашнего уюта.

В основе лобио — красная фасоль (300–500 г), которую предварительно замачивают и отваривают до мягкости. К ней добавляют обжаренный лук (репчатый, 2–3 шт.), иногда болгарский или острый перец (красный молотый, 0,5 ч. л., черный молотый — по вкусу), немного томатной пасты или свежих помидоров. Но главный акцент — на соусе из толченых грецких орехов (100–150 г) и специй, в том числе хмели-сунели (1 ч. л.), кориандра (молотый, 0,5–1 ч. л.), черного и красного перца. Кинза и чеснок (3–5 зубчиков) придают блюду особый, ни с чем не сравнимый свежий аромат. В конце приготовления лобио оставляют настояться под крышкой, чтобы вкусы и ароматы гармонично соединились.

В семейном кругу лобио часто подают в большой миске — каждый гость сам набирает порцию и дополняет ее по вкусу зеленью, аджикой или грузинским сыром сулугуни. Главное — не бояться экспериментировать со специями и зеленью, ведь именно они делают вкус этого блюда неповторимым. Фасоль для лобио лучше брать качественную, орехи — свежие, а зелень — ароматную. Холодные зимние вечера, семейные обеды, праздники или будничные ужины — грузинское лобио будет уместно на любом столе. Готовьте его с удовольствием, подавайте с радушием и наслаждайтесь домашним теплом!

Ранее мы делились с вами рецептом полезных кексов для приверженцев правильного питания.

национальная кухня
готовка
обеды
рецепты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь из РФ об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой
В Кремле оценили результаты работы Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН
«VK Видео» запустил поддержку блогеров через опцию VK Donut
В Европе уличили фон дер Ляйен в незнании основ экономики
«Союмультфильм» приватизировали? Что это значит, кто купил долю
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.