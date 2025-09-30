Полюбите лобио! Постная похлебка с грузинским характером

Грузинское лобио — это знаменитая густая похлебка из красной фасоли, которая давно стала визитной карточкой грузинской кухни. Она поражает простотой ингредиентов, ярким вкусом и насыщенным ароматом специй и зелени. Грузинское лобио можно подавать как горячее блюдо на обед, как закуску или даже как основное блюдо для ужина — оно всегда согреет и подарит ощущение домашнего уюта.

В основе лобио — красная фасоль (300–500 г), которую предварительно замачивают и отваривают до мягкости. К ней добавляют обжаренный лук (репчатый, 2–3 шт.), иногда болгарский или острый перец (красный молотый, 0,5 ч. л., черный молотый — по вкусу), немного томатной пасты или свежих помидоров. Но главный акцент — на соусе из толченых грецких орехов (100–150 г) и специй, в том числе хмели-сунели (1 ч. л.), кориандра (молотый, 0,5–1 ч. л.), черного и красного перца. Кинза и чеснок (3–5 зубчиков) придают блюду особый, ни с чем не сравнимый свежий аромат. В конце приготовления лобио оставляют настояться под крышкой, чтобы вкусы и ароматы гармонично соединились.

В семейном кругу лобио часто подают в большой миске — каждый гость сам набирает порцию и дополняет ее по вкусу зеленью, аджикой или грузинским сыром сулугуни. Главное — не бояться экспериментировать со специями и зеленью, ведь именно они делают вкус этого блюда неповторимым. Фасоль для лобио лучше брать качественную, орехи — свежие, а зелень — ароматную. Холодные зимние вечера, семейные обеды, праздники или будничные ужины — грузинское лобио будет уместно на любом столе. Готовьте его с удовольствием, подавайте с радушием и наслаждайтесь домашним теплом!

