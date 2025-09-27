Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 16:30

Пряный грузинский сацебели на зиму: рецепт томатного соуса для гурманов

Пряный грузинский сацебели на зиму: рецепт томатного соуса для гурманов Пряный грузинский сацебели на зиму: рецепт томатного соуса для гурманов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинский томатный соус сацебели на зиму — это яркий вкус Кавказа, который можно сохранить в банках и наслаждаться им круглый год. Рецепт простой, а результат порадует любителей острых и ароматных приправ к мясу или гарнирам. Давайте разберем, как приготовить два литра грузинского томатного соуса сацебели на зиму шаг за шагом, чтобы он получился аутентичным и аппетитным.

Подготовка овощей: помидоры (спелые — 2 кг) и перцы (болгарские красные — 500 г, и острый перец чили — 2–3 шт.) промойте, удалите семена из перцев. Нарежьте все крупными кусками, чеснок (1 головка) очистите.

Измельчение: пропустите помидоры, перцы и чеснок через мясорубку или блендер до однородной массы.

Варка: переложите массу в кастрюлю, добавьте соль (2 ст. л.), сахар (1 ст. л.) и хмели-сунели (1 ст. л.). Варите на среднем огне 30 минут, помешивая.

Добавление зелени: мелко нарежьте кинзу (свежая — 1 пучок) и петрушку (1 пучок), всыпьте в соус за 5 минут до конца варки. Влейте уксус (9% — 50 мл для консервации).

Консервация: разлейте горячий соус по стерилизованным банкам, закатайте крышками и укутайте до остывания.

Готово! Вы обеспечили себя настоящим кулинарным сокровищем. Этот грузинский томатный соус сацебели на зиму станет вашей любимой палочкой-выручалочкой для создания ярких и сытных обедов. Приятных заготовок!

Ранее мы делились секретом заготовки на зиму грибов с розмарином и белым вином.

