01 октября 2025 в 16:35

Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски

Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски

Хачапури по-мегрельски точно вам понравится! Для тестовой основы понадобится: мука пшеничная в/с — 550 г, вода — 300 мл, дрожжи сухие активные — 8 г, сахарный песок — 7 г, соль — 6 г, масло растительное — 35 мл. Для сырной основы: сулугуни — 450 г, имеретинский — 150 г, яйца — 3 шт. (категория — С1), масло сливочное — 50 г.

Рецепт хачапури: дрожжи активируйте в теплой воде (35 C°) с сахаром. Соедините с мукой, солью и маслом. Вымешивайте примерно 15 минут. Ферментируйте при 28 C° 90 минут.

Тесто раскатайте на овальные пласты толщиной 5–6 миллиметров, распределите тертую сырную начинку по центру. Сформируйте лодочки с загнутыми краями. Выпекайте хачапури по-мегрельски при температуре 220 °C 13–14 минут. Далее аккуратно введите яйца в сырную основу. Верните для допекания на 2–3 минуты. И все! Наслаждайтесь и радуйте своего внутреннего гурмана! Даже не надо ехать в Грузию, ведь правда?

NEWS.ru до этого публиковал рецепт пастушьего пирога.

Алина Ясинская
А. Ясинская
