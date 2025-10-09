Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 11:35

В Находке задержали пенсионера, который сел на школьницу в автобусе

Фото: t.me/prim_police

В Находке полиция задержала 68-летнего мужчину, ставшего участником конфликта в автобусе, сообщает УМВД России по Приморскому краю. Пенсионер сел на школьницу, отказавшуюся уступить место пожилой женщине.

В настоящий момент личность и местонахождение гражданина установлена. Им оказался 68-летний местный житель. Гражданин передан в следственные органы для проведения необходимых следственных действий, — говорится в сообщении.

Школьница попыталась оттолкнуть мужчину и просила его встать, однако тот, по словам очевидцев, заломил ей руки. Происшествие было снято на видео, которое быстро разошлось по социальным сетям.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что 10 сентября в автобусе, который следовал по маршруту № 2 в Находке, мужчина совершил хулиганские действия в отношении 15-летней девочки и нанес ей телесные повреждения. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Воронеже группа подростков избила двух девочек, их госпитализировали. Инцидент произошел вечером 2 октября во дворе на улице Минской. Школьниц 11 и 14 лет били ногами в живот, возили лицами по асфальту и даже перекидывали через забор.

