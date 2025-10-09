Суши-торт «Филадельфия»: оригинальный способ подать любимые роллы

Торт из суши? Готовим сами очень просто

Японская классика в необычном формате — это суши-торт «Филадельфия». Его готовят слоями, как традиционный салат, только вместо майонеза — сливочный сыр, а вместо картофеля — отварной рис. Получается сытно, эффектно и по-восточному изысканно. Такое блюдо украсит праздничный стол, особенно если ваши гости обожают суши.

Для основы нужно отварить 300 г круглозерного риса до состояния, когда он становится липким, но не превращается в кашу. Пока рис немного остывает, в миске смешайте 2 ст. ложки рисового уксуса, 1 ч. ложку сахара и немного соли, а затем влейте эту заправку в рис, аккуратно перемешивая. Это придаст злаку характерный вкус суши.

Теперь соберите тортик. Возьмите форму с разъемными бортами диаметром около 20 см, застелите пищевой пленкой и уложите первый слой — половину риса. Разровняйте ложкой, слегка утрамбовывая. Следом нанесите слой сливочного сыра — около 150 г, распределяя его равномерно. Поверх сыра выложите ломтики слабосоленого лосося (примерно 200 г), добавьте немного нарезанного авокадо и свежего огурца.

Сделайте второй слой точно так же: рис, сыр, рыба. Верх можно украсить тонкими ломтиками лосося внахлест, чтобы получилась красивая «розетка», посыпать белым кунжутом и зеленью. Перед подачей поставьте торт в холодильник на 30–40 минут, чтобы он держал форму.

Совет: если хотите добавить пикантности, между слоями можно нанести немного васаби или тонко нарезанный маринованный имбирь.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: 100 г суши-торта «Филадельфия» содержат около 190 ккал; время приготовления — 50 минут.

