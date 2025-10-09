Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 11:35

Суши-торт «Филадельфия»: оригинальный способ подать любимые роллы

Торт из суши? Готовим сами очень просто Торт из суши? Готовим сами очень просто Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Японская классика в необычном формате — это суши-торт «Филадельфия». Его готовят слоями, как традиционный салат, только вместо майонеза — сливочный сыр, а вместо картофеля — отварной рис. Получается сытно, эффектно и по-восточному изысканно. Такое блюдо украсит праздничный стол, особенно если ваши гости обожают суши.

Для основы нужно отварить 300 г круглозерного риса до состояния, когда он становится липким, но не превращается в кашу. Пока рис немного остывает, в миске смешайте 2 ст. ложки рисового уксуса, 1 ч. ложку сахара и немного соли, а затем влейте эту заправку в рис, аккуратно перемешивая. Это придаст злаку характерный вкус суши.

Теперь соберите тортик. Возьмите форму с разъемными бортами диаметром около 20 см, застелите пищевой пленкой и уложите первый слой — половину риса. Разровняйте ложкой, слегка утрамбовывая. Следом нанесите слой сливочного сыра — около 150 г, распределяя его равномерно. Поверх сыра выложите ломтики слабосоленого лосося (примерно 200 г), добавьте немного нарезанного авокадо и свежего огурца.

Сделайте второй слой точно так же: рис, сыр, рыба. Верх можно украсить тонкими ломтиками лосося внахлест, чтобы получилась красивая «розетка», посыпать белым кунжутом и зеленью. Перед подачей поставьте торт в холодильник на 30–40 минут, чтобы он держал форму.

  • Совет: если хотите добавить пикантности, между слоями можно нанести немного васаби или тонко нарезанный маринованный имбирь.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: 100 г суши-торта «Филадельфия» содержат около 190 ккал; время приготовления — 50 минут.

Читайте также: эчпочмак — готовим татарский пирожок-треугольник.

Читайте также
Суперзавтрак из того, что было, за 12 минут! Необычные сочники с яблоком и корицей на творожном тесте
Общество
Суперзавтрак из того, что было, за 12 минут! Необычные сочники с яблоком и корицей на творожном тесте
Слоеный суши-салат понравится даже консерваторам: вкуснейшая закуска с красной рыбой и рисом
Общество
Слоеный суши-салат понравится даже консерваторам: вкуснейшая закуска с красной рыбой и рисом
Эти вертуны поразят всех гостей! Сладкие белорусские рулетики на сковороде
Семья и жизнь
Эти вертуны поразят всех гостей! Сладкие белорусские рулетики на сковороде
Янтарные дольки в хрустящем тесте! Нежные и вкусные мини-яблочки — бери и ешь!
Общество
Янтарные дольки в хрустящем тесте! Нежные и вкусные мини-яблочки — бери и ешь!
Превратила багет в суперзавтрак! Гренки с сосисками и сыром на шпажках — рецепт-находка
Общество
Превратила багет в суперзавтрак! Гренки с сосисками и сыром на шпажках — рецепт-находка
рецепты
Суши
рецепт
быстрые рецепты
кулинария
кухня
Азия
простые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому
Женщина проработала в детсаде 11 лет и была уволена после жалобы мигрантки
Путин обсудил с Рахмоном чувствительные темы с глазу на глаз
Объекты логистики ВСУ попали под удар российских войск
«Лазейка перекрыта»: новый закон положит конец рекламе онлайн-казино
Пушков объяснил отличия в отношении Запада и РФ к итогам Нюрнберга
«Куда вы идете?»: политолог о возможных ударах НАТО по российским самолетам
В секторе Газа наступил режим прекращения огня
Покинувшая Россию Шмыкова лишилась бизнеса в России
Стримерша транслировала свои роды за донаты на Twich
Страна Восточной Европы не выступила против запрета на поставки СПГ из РФ
«Амбассадор» кокошников в ГД оценила идею ввести аксессуар в школьную форму
Роспотребнадзор предупредил об опасной инфекции в Волгоградской области
Начальника полиции в российском городе отстранили после задержания зама
Путин раскрыл число живущих в России граждан Таджикистана
Раскрыты подробности массового отравления школьников в поезде
Путин: военная база России в Таджикистане имеет решающее значение
Пригожин ответил, как поддерживает себя в хорошей форме
Арестант из российского СИЗО неожиданно умер в психиатрической больнице
ХК «Авангард» подписал оправданного по делу об изнасиловании Маклауда
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.