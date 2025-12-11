Салат «Иерусалимский»: все продукты для него недорогие и продаются везде

Попробуйте приготовить невероятно вкусный и экономичный салат «Иерусалимский», который выглядит как блюдо из ресторана. Все продукты для него недорогие и продаются в каждом магазине, абсолютно везде.

Вкус этого салата — это идеальный баланс текстур: свежий хруст салата и сухариков, нежная курица, сочные помидоры и ароматная ореховая крошка.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, пучок листового салата, 2 помидора, 100 г грецких орехов, 4 ломтика белого хлеба для сухариков, майонез, соль, перец. Листья салата порвите руками и выложите на большое плоское блюдо. Щедро посыпьте их молотыми грецкими орехами. Куриное филе разберите на волокна, выложите поверх орехов, слегка посолите и смажьте майонезом. Помидоры нарежьте кубиками и распределите следующим слоем. Для сухариков хлеб нарежьте кубиками, запеките в духовке до румянца. Выложите сухарики на помидоры и нарисуйте сверху сеточку из майонеза. Подавать можно сразу.

