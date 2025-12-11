Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 20:31

Салат «Иерусалимский»: все продукты для него недорогие и продаются везде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Попробуйте приготовить невероятно вкусный и экономичный салат «Иерусалимский», который выглядит как блюдо из ресторана. Все продукты для него недорогие и продаются в каждом магазине, абсолютно везде.

Вкус этого салата — это идеальный баланс текстур: свежий хруст салата и сухариков, нежная курица, сочные помидоры и ароматная ореховая крошка.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, пучок листового салата, 2 помидора, 100 г грецких орехов, 4 ломтика белого хлеба для сухариков, майонез, соль, перец. Листья салата порвите руками и выложите на большое плоское блюдо. Щедро посыпьте их молотыми грецкими орехами. Куриное филе разберите на волокна, выложите поверх орехов, слегка посолите и смажьте майонезом. Помидоры нарежьте кубиками и распределите следующим слоем. Для сухариков хлеб нарежьте кубиками, запеките в духовке до румянца. Выложите сухарики на помидоры и нарисуйте сверху сеточку из майонеза. Подавать можно сразу.

Ранее стало известно, как приготовить закуску «Елочки» из крабовых палочек: налепить проще простого из продуктов, что купите на Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо «Мимозы» готовлю «Лисью шубку»: достойная и яркая альтернатива классическому салату
Общество
Вместо «Мимозы» готовлю «Лисью шубку»: достойная и яркая альтернатива классическому салату
Вместо «Мимозы» в салатнице: всего 3 ингредиента. Салат-хит с консервированным лососем, рисом и яйцом — нежнее не бывает
Общество
Вместо «Мимозы» в салатнице: всего 3 ингредиента. Салат-хит с консервированным лососем, рисом и яйцом — нежнее не бывает
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Надоели зразы и котлеты? Пеку слоеную запеканку с колбасой и яйцом. Сытный завтрак или ужин за полчаса
Общество
Надоели зразы и котлеты? Пеку слоеную запеканку с колбасой и яйцом. Сытный завтрак или ужин за полчаса
Просто шик! Крабовые палочки и ананас превратят бутерброды в хит праздника
Семья и жизнь
Просто шик! Крабовые палочки и ананас превратят бутерброды в хит праздника
салаты
рецепты
застолье
курица
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине пообещали расплату за атаки на танкеры в Черном море
Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
Коммунальная авария «похоронила» легковушки в российском городе
В Белом доме рассказали о работе по мирному урегулированию на Украине
Десятки младенцев пострадали от детской смеси в США
Укравший почти миллиард рублей чиновник остался в тюрьме без рубашки
Пожилой музыкант объехал всю зону СВО и дал 200 концертов
Захарова предупредила ЕС о последствиях конфискации российских активов
Иностранца задержали в Сингапуре за домогательства к ребенку
Футбольные фанаты сожгли стадион из-за вылета команды из премьер-лиги
В Москве появился памятник легендарному режиссеру
Долина разрыдалась на сцене после концерта в Наро-Фоминске
ФАБ сложила пятиэтажную базу ВСУ как карточный домик
Российские лыжники выступят на Кубке мира в Давосе: это шанс попасть на ОИ?
В США набирает силу крупнейшая в истории Starbucks забастовка
Мужчина умер, сорвавшись с зиплайна
Известных блогеров с Украины депортировали из США
В чем встречать Лошадь: как одеться на Новый год, чтобы он был удачным
В Евросоюзе решили судьбу нового финансового транша для Украины
ФСБ вышла на уральского медика через 15 минут после поиска шеврона «Азова»
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.