Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 23:46

В ГД предложили ввести новый вид помощи для студентов-родителей

Госдума рассмотрит введение дополнительного коэффициента для студентов-родителей

Студенты в лекционной аудитории Студенты в лекционной аудитории Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Введение дополнительного коэффициента для студентов, имеющих детей позволит молодым родителям претендовать на повышенную государственную академическую стипендию, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества и автор инициативы Яна Лантратова. Соответствующее предложение направлено министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Такой подход обеспечит включение молодых родителей в активную университетскую среду, снизит риски их социальной изоляции, а также будет способствовать формированию образа вуза как инклюзивного и социально ответственного института, — уверена парламентарий.

Как отмечается в обращении, действующая система назначения повышенных стипендий ориентирована преимущественно на академические достижения и внеучебную активность, не учитывая социальную нагрузку студентов-родителей. Предлагаемый механизм предусматривает автоматическое начисление дополнительных баллов при предоставлении свидетельства о рождении ребенка.

Статистические данные Росстата подтверждают значительную долю молодых людей в возрасте 18-25 лет, совмещающих родительские обязанности с получением высшего образования. Предлагаемые меры соответствуют задачам государственной поддержки молодых семей и укрепления социальной ответственности образовательных учреждений.

Ранее лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что студентов, ставших отцами во время учебы, нужно переводить с платной формы обучения на бесплатную. Действующее законодательство уже предусматривает такое право для студенток, родивших в период обучения, и это предложили распространять и на отцов.

студенты
родители
стипендия
предложения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Марионетки»: венгры развесили провокационные плакаты с фон дер Ляйен
Гороскоп на 10 октября: испытание для Раков, финансовая удача для Водолеев
Медведь устроил себе «столовую» из мусорного бака в Сочи
Чета Кончаловских и Дибров с сыном: премьера «Хроник русской революции»
В Липецкой области разбился российский истребитель
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 октября 2025 года
Скончался «крестный отец» овечки Долли
«Я в санатории»: как сидит расчленитель Соколов, почему не идет на СВО
Военкор Коц раскрыл планы Зеленского в отношении Белгорода
Трамп озвучил, какую страну нужно «вышвырнуть» из НАТО
Развод Джигана и Самойловой: как будут делить недвижимость, бизнес и детей
В ГД предложили ввести новый вид помощи для студентов-родителей
Запад тренирует спецназ в страхе перед Россией
Трамп прокомментировал вероятность конфликта между РФ и Финляндией
Турист погиб, спасаясь из горящего номера в испанском отеле
Украинская бригада своей неопытностью «надула» Киев на $20 млн
В Швейцарии призвали отменить «украинское бремя»
Аэропорт в российском регионе временно прекратил работу
Чтобы старость в радость: как выбрать частный пансионат для пожилых людей
В ХАМАС заявили о завершении конфликта в Газе
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Семья и жизнь

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.