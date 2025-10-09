В ГД предложили ввести новый вид помощи для студентов-родителей Госдума рассмотрит введение дополнительного коэффициента для студентов-родителей

Введение дополнительного коэффициента для студентов, имеющих детей позволит молодым родителям претендовать на повышенную государственную академическую стипендию, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества и автор инициативы Яна Лантратова. Соответствующее предложение направлено министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Такой подход обеспечит включение молодых родителей в активную университетскую среду, снизит риски их социальной изоляции, а также будет способствовать формированию образа вуза как инклюзивного и социально ответственного института, — уверена парламентарий.

Как отмечается в обращении, действующая система назначения повышенных стипендий ориентирована преимущественно на академические достижения и внеучебную активность, не учитывая социальную нагрузку студентов-родителей. Предлагаемый механизм предусматривает автоматическое начисление дополнительных баллов при предоставлении свидетельства о рождении ребенка.

Статистические данные Росстата подтверждают значительную долю молодых людей в возрасте 18-25 лет, совмещающих родительские обязанности с получением высшего образования. Предлагаемые меры соответствуют задачам государственной поддержки молодых семей и укрепления социальной ответственности образовательных учреждений.

Ранее лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что студентов, ставших отцами во время учебы, нужно переводить с платной формы обучения на бесплатную. Действующее законодательство уже предусматривает такое право для студенток, родивших в период обучения, и это предложили распространять и на отцов.