«Я в санатории»: как сидит расчленитель Соколов, почему не идет на СВО

Историк Олег Соколов, убивший и расчленивший свою девушку, регулярно просится на СВО, рассказал его адвокат. Бывший преподаватель СПбГУ отбывает наказание в ИК-6 Санкт-Петербурга. Это место лишения свободы славится своими «санаторными» условиями. Как живет и чем занимается в колонии убийца — в материале NEWS.ru.

Почему Соколову отказали в отправке на СВО

Соколова отправили в колонию в 2020 году. Он получил 12 с половиной лет лишения свободы за убийство своей аспирантки и возлюбленной, 24-летней Анастасии Ещенко.

В ноябре 2019 года пара поссорилась, так как девушка ревновала преподавателя. Соколов четыре раза выстрелил в голову Анастасии из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело Ещенко и собирался уничтожить останки. Пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сорвался в реку. Его заметили прохожие и вызвали спасателей. Впоследствии в его рюкзаке были обнаружены женские конечности. Дело широко обсуждалось не только в России, но и за рубежом.

В феврале 2025 года адвокат Соколова Александр Почуев рассказал, что Соколов просился на СВО, но ему отказали. Дело в том, что предельный возраст для поступления на военную службу — 65 лет, а осужденному на момент прошения было 68.

Олег Соколов Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Православный храм, библиотека и баня

Исправительная колония № 6, где содержится Соколов, расположена в промзоне Обухово во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В отличие от других мест лишения свободы у нее положительный имидж. Петербургский уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова, посетившая учреждение, была под «общим благоприятным впечатлением» от увиденного.

В ИК-6 есть спортзал с хорошим оснащением, светлая и чистая столовая, профессиональное училище, православный храм, библиотека, баня и якобы бильярдная. Заключенным разрешают смотреть телевизор. На территории колонии расположен магазин, где по «демократическим ценам» можно купить сырную нарезку, балык и разные виды колбас. Часть заключенных, кто изъявил желание, работают на местных предприятиях: перерабатывают пластик, производят тротуарную плитку и делают винтовые сваи.

В отчете правозащитницы говорилось и о Соколове. Ранее историк восторженно отзывался об условиях своего содержания. «Мама, я нахожусь в санатории. Строгая чистота, порядок», — писал он в письме матери в 2023 году.

«В ИК-6 в целом идеальный порядок, условия более чем приличные. <...> Есть и спортзал, и баня — все это правда», — подтверждал ранее NEWS.ru первый зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга Антон Миссуловин.

В колонии Соколов заведует библиотекой и читает лекции заключенным. Представитель ОНК отмечал, что историк сильно увлечен своей работой и активно делится планами на ближайшие месяцы, «в общем, глаз горит». У Соколова неплохо складываются отношения с другими заключенными. Он может увлечь слушателя, к нему «с большим удовольствием подходят с вопросами», отметил Миссуловин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мать Соколова рассказывала журналистам, что ее сыну пишут поклонницы. Известно о двух из них. На той, что работает преподавателем истории в университете, он якобы даже собирался жениться, сообщали СМИ.

Чем занимается Соколов в колонии

В беседе с NEWS.ru Александр Почуев заявил, что к поведению его подзащитного нет претензий со стороны колонии. Он назвал условия содержания арестанта достойными и позволяющими тому заниматься не только просветительской деятельностью и чтением лекций, но и наукой.

«Он продолжает свои исследования в области истории России, а также трудится библиотекарем. Вместе с тем он не оставляет надежды заключить контракт с Министерством обороны для того, чтобы искупить свою вину на полях битв СВО, но получает неоднократные отказы на свои обращения. Основной причиной является его преклонный возраст — почти 70 лет», — отметил правозащитник.

Он добавил, что Соколов все же «пытается внести свой вклад в защиту российских интересов» и в этом месяце оказал существенную материальную помощь на закупку оборудования для снайперов одного из подразделений Минобороны, задействованных в СВО.

«Что касается личной жизни, то он глубоко переживает из-за содеянного, раскаивается и ни о какой женитьбе речи быть не может», — подчеркнул Почуев, назвав слухи о планируемом заключении Соколовым брака безосновательными.

