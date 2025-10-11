Скандальная Нобелевка, историк-расчленитель на СВО: что будет дальше

Решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо подверглось резкой критике, расчленивший свою девушку историк Олег Соколов мечтает об СВО, в РПЦ дали радикальный совет пожилым россиянам, уговаривающим дочерей на аборт, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Скандал вокруг Нобелевской премии мира разгорается все сильнее

Генеральный секретарь испанской левой партии Podemos Ионе Беларра раскритиковала решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Она расценила этот шаг как сомнительный и политически мотивированный, который говорит о падении авторитета международных институтов.

«Нобелевскую премию мира сейчас получают путчисты и военные преступники», — отметила политик.

Беларра подчеркнула, что современные реалии привели к девальвации ценностной составляющей престижной награды. Дополнительно она отметила крайне низкий уровень доверия к международным институтам, призванным отражать чаяния человечества.

Директор по коммуникациям Белого дома, пресс-секретарь и помощник президента США Дональда Трампа Стивен Чун в свою очередь заявил, что политика для комитета Нобелевской премии оказалась важнее мира. Он отметил, что американский лидер продолжит заключать мирные сделки и разрешать военные конфликты.

Президент России Владимир Путин тоже прокомментировал провал Трампа с Нобелевкой.

«Авторитет Нобелевского комитета в значительной степени утрачен. Но бог с ними, не мне судить», — сказал глава государства.

По его словам, были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. Российский лидер отметил, что этими решениями комитет нанес огромный ущерб авторитету этой престижной награды.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

В то же время Путин отметил активную вовлеченность главы Белого дома в попытки решить многолетние конфликты, приведя в качестве примера ближневосточное урегулирование. По его словам, у Трампа есть возможность поработать в том числе над решением украинского кризиса.

В норвежском Нобелевском комитете сообщили, что Мачадо получит 11 млн шведских крон (примерно 94,3 млн рублей). Награду ей присудили «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Председатель комитета Йорген Ватне Фрюднес отметил, что женщина стала ключевой, объединяющей фигурой в «политической оппозиции, которая когда-то была глубоко разобщена».

«В прошлом году Мачадо была вынуждена скрываться. Несмотря на серьезные угрозы ее жизни, она осталась в стране, и этот выбор вдохновил миллионы людей <…>, крайне важно признать мужественных защитников свободы, которые восстают и оказывают сопротивление», — сказал он.

Мачадо родилась в 1967 году в Каракасе, получила образование в области промышленного машиностроения и финансов. Свою общественную деятельность она начала в 1992 году, основав благотворительный фонд «Атенея» для помощи беспризорным детям. В 2002 году стала одним из основателей гражданской организации «Сумате», занимающейся наблюдением за выборами и отстаивающей их честность и прозрачность. В 2010 году была избрана в Национальную ассамблею Венесуэлы, но в 2014 году была лишена мандата.

В 2023 году она выиграла праймериз и стала единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах Венесуэлы 2024 года. По решению суда ей было запрещено баллотироваться на государственные посты из-за «участия в коррупционном заговоре» Хуана Гуайдо, который в 2019 году незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Мария Корина Мачадо Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Вместо Мачадо кандидатом от оппозиции стал Эдмундо Гонсалес Уррутиа. После его проигрыша в Венесуэле разгорелись протесты. Власти заявили об иностранном вмешательстве и отмечали значительное влияние Мачадо на беспорядки. Позднее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Мачадо скрывалась после выборов, а затем покинула страну и находилась в Испании.

Историк-расчленитель мечтает об СВО

Историк Олег Соколов, убивший и расчленивший свою возлюбленную, отбывает наказание в ИК-6 Санкт-Петербурга. Это место лишения свободы славится своими «санаторными» условиями. Соколова отправили в колонию в 2020 году. Он получил 12 с половиной лет лишения свободы за убийство 24-летней Анастасии Ещенко.

В ноябре 2019 года пара поссорилась, так как девушка ревновала преподавателя. Соколов четыре раза выстрелил в голову Анастасии из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17. Чтобы скрыть следы преступления, историк расчленил тело Ещенко и собирался уничтожить останки. Пытаясь выкинуть части тела в Мойку, Соколов не удержал равновесие и сорвался в реку. Его заметили прохожие и вызвали спасателей. Впоследствии в его рюкзаке были обнаружены женские конечности. Дело широко обсуждалось не только в России, но и за рубежом.

В феврале 2025 года адвокат Соколова Александр Почуев рассказал, что Соколов просился на СВО, но ему отказали. Дело в том, что предельный возраст для поступления на военную службу — 65 лет, а осужденному на момент прошения было 68.

Исправительная колония № 6, где содержится Соколов, расположена в промзоне Обухово во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В отличие от других мест лишения свободы, у нее положительный имидж. В ИК-6 есть спортзал с хорошим оснащением, светлая и чистая столовая, профессиональное училище, православный храм, библиотека, баня и якобы бильярдная. Заключенным разрешают смотреть телевизор.

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей девушки Фото: Александр Гальперин/NEWS.ru

На территории колонии расположен магазин, где по «демократическим ценам» можно купить сырную нарезку, балык и разные виды колбас. Часть заключенных, кто изъявил желание, работают на местных предприятиях: перерабатывают пластик, производят тротуарную плитку и делают винтовые сваи. Сам историк восторженно отзывался об условиях своего содержания.

«Мама, я нахожусь в санатории. Строгая чистота, порядок», — писал он в письме матери в 2023 году.

Почуев заявил, что к поведению его подзащитного нет претензий со стороны колонии. Он назвал условия содержания арестанта достойными и позволяющими тому заниматься не только просветительской деятельностью и чтением лекций, но и наукой.

«Он продолжает свои исследования в области истории России, а также трудится библиотекарем. Вместе с тем он не оставляет надежды заключить контракт с Министерством обороны для того, чтобы искупить свою вину на полях битв СВО, но получает неоднократные отказы на свои обращения. Основной причиной является его преклонный возраст — почти 70 лет», — отметил правозащитник.

Он добавил, что Соколов все же «пытается внести свой вклад в защиту российских интересов» и в этом месяце оказал существенную материальную помощь на закупку оборудования для снайперов одного из подразделений Минобороны, задействованных в СВО.

Выступающих за аборты россиян призвали «уходить в мир иной»

Представитель Русской православной церкви, протоиерей Сергий Кульпинов предложил пожилым россиянам, которые склоняют дочерей к аборту, продать свое жилье и передать вырученные средства детям. По его словам, это поможет молодым семьям отказаться от радикального шага, вызванного материальными трудностями.

«Если вы так любите своих дочерей, ну продайте имущество, чтобы она не убила вашего внука. А сами умрите — вы же уже пожили, вы уже узнали, что такое любовь, что такое жизнь. Дайте возможность жить вашим внукам», — посоветовал священник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов отметил несовместимость абортов с традиционными ценностями. По его словам, уничтожение «ребенка в чреве матери» невозможно в государстве, которое провозгласило нравственность своей основой.

До этого Лукьянов выразил мнение, что рождение детей в возрасте около 20 лет помогает женщинам в самореализации и развитии. Иерей пояснил, что поздние браки и поздняя беременность могут препятствовать личностному развитию, способствуя инфантильности и эгоцентризму.

«Своевременный брак для девушки в 18–20 лет дает возможность стать молодой мамой, полной сил и возможности реализовать себя в качестве супруги, матери — что, кстати, отнюдь не мешает творческим профессиям», — сказал священник.

