Украина намеренно стремится вызвать масштабный блэкаут в Белгороде и его окрестностях, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он предположил, что эта тактика призвана оказать давление на Россию и вынудить ее пойти на уступки в переговорном процессе.

Военкор уверен, что целью Киева является достижение «воздушного перемирия». Президент Украины Владимир Зеленский хочет заставить Москву прекратить атаки на объекты украинской военной энергетики, взамен пообещав прекратить обстрелы приграничного Белгорода.

Судя по системности ударов, Киев в первую очередь хочет устроить блэкаут в городе и его окрестностях. А это полмиллиона человек <…> Помимо дрон-террора в приграничье, противник поставил цель «выключить свет», включая и те мощности, с помощью которых можно перекинуть Белгороду энергию из соседних областей, — написал Коц.

Несмотря на готовность местных властей к отражению атак, удары по энергосистеме наносятся планомерно. Коц выразил уверенность в том, что с наступлением холодов Киев лишь усилит свою разрушительную деятельность.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что угрозы Зеленского устроить блэкаут в Курской и Белгородской областях могут привести к усугублению кризисной ситуации в его стране. По его словам, украинскому лидеру следует пойти на мирные переговоры.