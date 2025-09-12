В Башкирии официально учредят День многодетной семьи

В Башкирии планируют официально учредить День многодетной семьи, который будут отмечать 21 декабря, сообщает «Российская газета». Законопроект рассмотрят депутаты республиканского парламента на ближайшем заседании.

По сути, традиция чествовать в конце года многодетные семьи в Башкирии уже сложилась: ежегодно на одной из лучших республиканских площадок собираются победители и призеры всероссийского проекта «Семья года», других семейных конкурсов, — сказал спикер регионального парламента Константин Толкачев.

По его словам, традиционно последние дни года ассоциируются с семьей и теплом. Поэтому 21 декабря отлично подойдет для Дня многодетной семьи. Учреждение праздника поможет пропаганде семейных ценностей, заключил Толкачев.

Ранее доцент Игорь Балынин заявил, что в России действует ряд мер поддержки для многодетных семей. Среди них — выплаты для погашения ипотечных кредитов, налоговые льготы, вычеты и другие. С 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года в семьях, где родился третий или последующий ребенок, есть возможность получить выплату для погашения ипотечного кредита в размере до 450 тысяч рублей.