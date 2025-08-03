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03 августа 2025 в 11:42

Россиянам рассказали о льготах для многодетных семей

Доцент Балынин: в России многодетным семьям доступен ряд льгот и выплат

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России действует ряд мер поддержки для многодетных семей, заявил доцент Игорь Балынин. Среди них — выплаты для погашения ипотечных кредитов, налоговые льготы, вычеты и другие, передает «Прайм».

Так, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года в семьях, где родился третий или последующий ребенок, есть возможность получить выплату для погашения ипотечного кредита в размере до 450 тысяч рублей, говорится в сообщении. Помимо этого, налоговый вычет на третьего и каждого последующего ребенка увеличен с 30 тысяч до 60 тысяч рублей. Для первого ребенка вычет составляет 1400 рублей, для второго — 2800 рублей.

Также Балынин отметил, что семьи с тремя и более детьми могут уменьшить налоговую базу по земельному налогу на 600 кв. м, а родители троих и более детей могут сами выбирать время отпуска до 14 лет младшего ребенка.

Еще одной мерой поддержки является право многодетным матерям выйти на пенсию раньше, чем это предусмотрено законом. Кроме того, семьи с большим количеством детей имеют право на получение пособий по беременности и родам, а также на единовременные выплаты при рождении ребенка и на пособия для семей с низким уровнем дохода.

Ранее пенсионерам рассказали о том, какие льготы им положены. Государство предоставляет льготы в финансовой, транспортной, медицинской и социальной сферах. Среди них — освобождение от налогов, скидки на ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте и другие преференции.

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Россия
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