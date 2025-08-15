Женщина стала жертвой удара ВСУ по Донецку Пушилин: при ударе ВСУ по жилому дому в Донецке погибла женщина

В результате обстрела Вооруженных сил Украины центра Донецка погибла мирная жительница, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, еще трое людей получили ранения.

Снаряды противника нанесли значительные повреждения жилым домам и гражданской инфраструктуре. Прямое попадание вражеского снаряда пришлось на многоэтажный жилой дом на проспекте Киевском.

В результате трагедии погибла женщина 1952 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили девушка 2007 г. р., женщина 1975 г. р. и мужчина 1987 г. р. Всем пострадавшим незамедлительно оказывается необходимая медицинская помощь, — написал Пушилин.

Разрушения коснулись не только жилого сектора. Значительные повреждения получило еще одно жилое здание, а также учебное заведение. Пострадала и гражданская инфраструктура, включая кафе.

Ранее Пушилин объяснил, что в ДНР есть проблемы с водоснабжением из-за дефицита осадков и блокады со стороны Украины. Он добавил, что самым засушливым по всем показателям стал 2025 год, нормального количества осадков не фиксировали ни весной, ни летом.