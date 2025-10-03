Сильное землетрясение зафиксировали в одной из стран Ближнего Востока

Сильное землетрясение зафиксировали в одной из стран Ближнего Востока В Иране произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1

В Иране произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр толчков находился в 183 километрах к северо-востоку от крупного города Исфахан.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях из-за подземных толчков не сообщается.

Ранее мощное землетрясение магнитудой пять баллов произошло в Стамбуле. Эпицентр находился в Мраморном море на глубине 6,71 км. Многие жители города быстро покинули здания и вышли на улицу. По данным губернатора Стамбула Давута Гюля, разрушений нет.

До этого власти Филиппин подтвердили значительный рост числа жертв в результате мощного землетрясения, произошедшего у берегов страны. Количество погибших достигло 60 человек. Прежде сообщалось о 26 жертвах и 147 пострадавших в результате стихийного бедствия.

В конце сентября в турецкой провинции Кютахья, расположенной в западной части страны, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), эпицентр подземных толчков находился на глубине 8,46 километра.