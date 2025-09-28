Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 16:50

В Турции произошло новое землетрясение

В турецкой провинции Кютахья зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В турецкой провинции Кютахья, расположенной в западной части страны, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По данным ведомства, эпицентр подземных толчков находился на глубине 8,46 километра.

Также в отчете AFAD говорится, что от эпицентра всего в 1,59 км располагается населенный пункт Йемишли. Также рядом находится населенный пункт Эгирлер.

Ранее в западной части Турции было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в 77 километрах к северо-западу от города Ушак. Очаг подземных толчков залегал на глубине восьми километров в районе, где проживает более 150 тыс. человек.

В китайской провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 5,2. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 71 километре к югу от городского округа Динси. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров. Сведения о возможных разрушениях или жертвах в результате этого стихийного явления не поступали.

