Сильное землетрясение произошло в китайской провинции

В китайской провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 5,2 баллов, сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. На текущий момент сведения о возможных разрушениях или пострадавших в результате стихийного явления отсутствуют.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 71 километре к югу от городского округа Динси. Очаг землетрясения располагался на десятикилометровой глубине, добавили в организации.

Ранее сообщалось, что ощущаемый афтершок магнитудой 5,8 зафиксировали в 94 километрах от Петропавловска-Камчатского. Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю уточнила, что в самом городе ощущались четырехбалльные подземные толчки. Угроза цунами не объявлялась.

До этого пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что более 130 афтершоков магнитудой от 3,7 до 7,8 зарегистрировали на Камчатке 20 сентября. По данным ведомства, 29 из них были ощутимы. Также в МЧС обратили внимание, что специалисты фиксируют активность вулканов Камбальный, Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова.