В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Западной Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, передает портал Haber 7 со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 77 километрах к северо-западу от города Ушак, очаг залегал на глубине восьми километров.

Землетрясение произошло в районе с населением более 150 тысяч человек. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее в китайской провинции Ганьсу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла. Эпицентр располагался в 71 километре от города Динси на глубине 10 километров. Информация о разрушениях или пострадавших отсутствует.

До этого жители Иркутской области ощутили подземные толчки магнитудой от трех до пяти баллов. Землетрясение произошло 24 сентября вечером, вызвав колебания мебели и посуды в населенных пунктах Бодайбо, Мамакан и Таксимо. Данных о разрушениях не поступало.

На территории Венесуэлы произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в 24 километрах к северо-востоку от города Мене-Гранде, очаг залегал на глубине 7,8 километра.